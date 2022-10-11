Футболист клуба английской премьер-лиги вынужден завершить карьеру в 24 года

По информации клуба английской Премьер-лиги, Мвепу подвергается чрезвычайно высокому риску сердечного приступа, который может привести к летальному исходу, если он продолжит играть.

Недавно Мвепу заболел во время поездки со сборной Замбии в Мали. Он не смог тренироваться после прибытия в Западную Африку в прошлом месяце и провел четыре дня в больнице.

После возвращения в Англию Мвепу прошел тесты, по результатам которых выяснилось, что единственный вариант для футболиста — завершить карьеру.

„После пройдённых тестов, мы пришли к выводу, что его болезнь была вызвана унаследованным заболеванием сердца, которое развилось в позднем возрасте и ранее не выявлялось во время обычных обследований сердца“, — говорится в заявлении клуба.

„К сожалению, занятия профессиональным спортом могут усугубить болезнь, поэтому Иноку посоветовали, для его же собственной безопасности, единственный выход — прекратить играть в футбол“.

Мвепу пришел в „Брайтон“ из „Ред Булл Зальцбурга“ летом 2021 года. Этот трансфер стал рекордным для английского клуба, за игрока заплатили 23 млн евро. В Австрию Инок приехал в 2017 году, а до этого он играл за замбийские „Напса Старс“ и „Кафу Селтикс“.

В прошлом году Мвепу сыграл за „Брайтон“ 21 матч и забил три гола, что помогло клубу занять девятое место в английской Премьер-лиге.

В этом сезоне полузащитник сыграл в лиге 211 минут. Последним игрой в карьере для Мвепу стал матч с „Лестером“, в котором он сыграл 84 минуты и успел отдать голевой пас, а „Брайтон“ уверенно выиграл со счетом 5:2.