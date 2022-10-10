ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (229-й день) | Германия отправит в Украину современные системы ПВО, которые давно просил Киев
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В понедельник утром украинские города подверглись российским ракетным обстрелам. Серьезные удары были нанесены по важным объектам инфраструктуры в 12 регионах, а также в самом Киеве, где возникло более 30 очагов возгорания
В 15 регионах, в том числе в Киеве, Львове и Запорожье, частично нарушено электроснабжение
В общей сложности в результате ударов погибло 11 и ранено 89 человек. Российскую атаку осудили руководители многих стран, включая президента США Джо Байдена, канцлера ФРГ Шольга, главу НАТО Столтенберга и др. Подробнее об обстрелах и их последствиях читайте в нашем блоге.
Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС
В связи с уроном, нанесенным российскими ракетными обстрелами, Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. „Украинская электроэнергия, которую мы экспортировали после синхронизации в ЕС, а также в Молдову, помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы“, - сообщил он в „Фейсбуке“.
Германия собирается отправить в Украину современные системы ПВО
Власти Германии сообщили, что намерены отправить в Украину новые системы ПВО. По словам производителя, компании Diehl BGT Defence, комплексы IRIS-TSLM предназначены для „защиты населения, критически важных зданий, объектов, а также наземных войск от ударов с воздуха“.
Именно такие системы Украина просит предоставить ей с самого начала конфликта.
Эти комплексы ПВО используют навигационные системы GPS и INS и получают постоянные целеуказания со станции слежения.
Дополнительной их чертой является система инфракрасного наведения, позволяющая вести борьбу с такими целями, как вертолеты, самолеты, крылатые и противокорабельные ракеты, а также ракеты класса „воздух-земля“.
Но главным вопросом остается то, как много таких комплексов передадут Украине, и когда именно.
СБУ подтвердила, что объявила в розыск Медведева, Шойгу, Бортникова и других
Служба безопасности Украины подтвердила, что заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев объявлен в розыск. Медведева, как и большинство членов Совбеза РФ, подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
СБУ сообщила, что в розыск объявлены также:
Директор ФСБ России Александр Бортников
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
Глава Росгвардии Виктор Золотов
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев
Россия и Беларусь развертывают совместную группировку войск
Президент Беларуси Лукашенко и президент России Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Об этом Лукашенко рассказал на совещании во вопросам безопасности.
„В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства“, - сказал он.
По словам Лукашенко, формирование группировки уже началось и идет в течение нескольких дней, а ее основой станут вооруженные силы Беларуси.
ООН обсудит резолюцию, осуждающую аннексию украинских территорий
Генеральная Ассамблея ООН в рамках специальной сессии в понедельник начнет дебаты по проекту резолюции, осуждающей аннексию Россией четырех украинских регионов.
В проекте резолюции, с которым ознакомились журналисты AFP, осуждаются „попытки незаконной аннексии Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины после „референдумов“, и подчеркивается, что эти действия „не имеют юридической силы в соответствии с международным правом“.