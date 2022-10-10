ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (229-й день) | Германия отправит в Украину современные системы ПВО, которые давно просил Киев

В понедельник утром украинские города подверглись российским ракетным обстрелам. Серьезные удары были нанесены по важным объектам инфраструктуры в 12 регионах, а также в самом Киеве, где возникло более 30 очагов возгорания

В 15 регионах, в том числе в Киеве, Львове и Запорожье, частично нарушено электроснабжение

В общей сложности в результате ударов погибло 11 и ранено 89 человек. Российскую атаку осудили руководители многих стран, включая президента США Джо Байдена, канцлера ФРГ Шольга, главу НАТО Столтенберга и др. Подробнее об обстрелах и их последствиях читайте в нашем блоге.

Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС

В связи с уроном, нанесенным российскими ракетными обстрелами, Украина прекращает экспорт электроэнергии в ЕС, сообщил министр энергетики страны Герман Галущенко. „Украинская электроэнергия, которую мы экспортировали после синхронизации в ЕС, а также в Молдову, помогала Европе замещать российский газ и поддерживала стабильность европейской энергосистемы“, - сообщил он в „Фейсбуке“.

Германия собирается отправить в Украину современные системы ПВО

Власти Германии сообщили, что намерены отправить в Украину новые системы ПВО. По словам производителя, компании Diehl BGT Defence, комплексы IRIS-TSLM предназначены для „защиты населения, критически важных зданий, объектов, а также наземных войск от ударов с воздуха“.

Именно такие системы Украина просит предоставить ей с самого начала конфликта.

Эти комплексы ПВО используют навигационные системы GPS и INS и получают постоянные целеуказания со станции слежения.

Дополнительной их чертой является система инфракрасного наведения, позволяющая вести борьбу с такими целями, как вертолеты, самолеты, крылатые и противокорабельные ракеты, а также ракеты класса „воздух-земля“.

Но главным вопросом остается то, как много таких комплексов передадут Украине, и когда именно.

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