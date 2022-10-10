ФОТО | В двух ДТП в столице пострадали дети. Полиция просит вашей помощи

22 сентября около 16:14 на Нарвском шоссе 10 в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие. Женщина, управлявшая скутером, сбила шедшего по тротуару 8-летнего ребенка. Женщина отказалась предоставить свои контактные данные и через некоторое время скрылась с места происшествия.

30 сентября около 07:40 в Таллинне на перекрестке улиц Паэ и Маяка произошло дорожно-транспортное происшествие. Школьника сбил двигавшийся ему навстречу по тротуару велосипедист старшего возраста, который после аварии скрылся с места происшествия. Велосипедист двигался по маршруту: Ярвевана мнт - Петербургское шоссе - улица Паэ.

Если вы узнаете людей на фотографиях или что-то знаете об обстоятельствах происшествия, пожалуйста, сообщите об этом по адресу pohja.lmt@politsei.ee

Если произошло ДТП, в котором одним из участников является ребенок, обязательно сообщите об этом в Центр экстренной помощи и действуйте согласно полученным там инструкциям.

Напоминаем, что водитель должен быть особенно осторожен рядом с детьми. Обгонять пешехода в непосредственной близости от него следует со скоростью, незначительно отличающейся от скорости пешехода, чтобы обеспечить безопасность последнего.

Безопасного движения!