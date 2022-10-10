Еврокомиссия решила продлить временную защиту для украинских беженцев до 2024 года

„Сегодня утром мы проснулись и услышали, как бомбы падают на Киев, Одессу, Львов и другие города. Это лишь показывает, насколько важно оказывать помощь Украине и демонстрировать солидарность с украинцами“, - заявила европейская комиссар, объявляя о продлении временной защиты.

„Как мы увидели сегодня, ситуация с безопасностью остается очень неопределенной... Если вы решите вернуться в Украину, а затем ситуация неожиданно изменится, и вам снова придется покидать страну, ЕС всегда вас примет и защитит“, - заверила еврокомиссар украинцев.

Она напомнила, что после того, как Россия вторглась в Украину, ЕС предоставил возможность временной защиты украинцам. Этот механизм начал действовать в марте 2022 года и был рассчитан на год.

Эта защита предоставляет украинцам, вынужденным покинуть страну из-за войны, ряд прав, в частности, на работу, жилье, образование, медицинскую помощь.

По словам Илвы Йоханссон, сейчас временную защиту в Европе имеет 4 млн украинцев.