ГАЛЕРЕЯ | Каллас на встрече с фон дер Ляйен: усиленная поддержка Украины - единственный ведущий к миру путь

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подробно обсуждали на встрече тему энергетической безопасности. По словам премьер-министра Каллас, Россия продемонстрировала использование энергии в качестве оружия, и для обеспечения энергетической безопасности Европы мы должны приложить общие усилия. По словам премьер-министра Каллас, на встрече было выражено общее мнение о том, что большая часть нынешнего роста цен на энергию обусловлена российской агрессией.

„Сейчас надо срочно найти решения для снижения цен на энергию и обеспечения надежности снабжения. Это возможно лишь в том случае, если мы найдем в Европе общие решения и не позволим раздробить рынок ЕС. Мы обсуждали это на прошлой неделе в Праге, и должны стараться быстро найти подходящее решение. Надеюсь на инициативы и предложения по этому вопросу и со стороны Европейской комиссии“, - сказала Каллас.

Участники встречи также обсудили вопрос поддержки Украины. По словам премьер-министра Каи Каллас, успехи украинцев на полях сражений говорят о том, что мы на правильном пути в деле поддержки Украины, а это значит, что наша помощь украинцам и поддержка экономики Украины должны быть еще больше. „Нам всем следует прилагать еще больше усилий, чтобы Украина смогла освободить свои территории от оккупантов. Это единственный ведущий к миру путь“, - подчеркнула Каллас. „Демонстрация единства и силы - единственный способ, который положит конец российской агрессии и разрушит имперские мечты Кремля“, - добавила она.