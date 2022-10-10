ГАЛЕРЕЯ | Каллас на встрече с фон дер Ляйен: усиленная поддержка Украины - единственный ведущий к миру путь(34)
Премьер-министр Кая Каллас отметила на встрече главой Еврокомиссии с Урсулой фон дер Ляйен, что в прошлый раз глава Европейской комиссии посещала Эстонию год назад, и с этого времени произошло много изменений. Россия ведет полномасштабную войну против суверенного европейского государства, и это влияет на всех нас.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подробно обсуждали на встрече тему энергетической безопасности. По словам премьер-министра Каллас, Россия продемонстрировала использование энергии в качестве оружия, и для обеспечения энергетической безопасности Европы мы должны приложить общие усилия. По словам премьер-министра Каллас, на встрече было выражено общее мнение о том, что большая часть нынешнего роста цен на энергию обусловлена российской агрессией.
„Сейчас надо срочно найти решения для снижения цен на энергию и обеспечения надежности снабжения. Это возможно лишь в том случае, если мы найдем в Европе общие решения и не позволим раздробить рынок ЕС. Мы обсуждали это на прошлой неделе в Праге, и должны стараться быстро найти подходящее решение. Надеюсь на инициативы и предложения по этому вопросу и со стороны Европейской комиссии“, - сказала Каллас.
Участники встречи также обсудили вопрос поддержки Украины. По словам премьер-министра Каи Каллас, успехи украинцев на полях сражений говорят о том, что мы на правильном пути в деле поддержки Украины, а это значит, что наша помощь украинцам и поддержка экономики Украины должны быть еще больше. „Нам всем следует прилагать еще больше усилий, чтобы Украина смогла освободить свои территории от оккупантов. Это единственный ведущий к миру путь“, - подчеркнула Каллас. „Демонстрация единства и силы - единственный способ, который положит конец российской агрессии и разрушит имперские мечты Кремля“, - добавила она.
Наряду со всесторонней поддержкой Украины нужно продолжать политику политической и экономической изоляции России. „Важно, что мы достигли соглашения в части восьмого пакета санкций Европейского союза, который включает в себя и потолок цен на российскую нефть, но наше санкционное давление должно быть продолжено“, - отметила Каллас. Премьер-министр добавила, что преступления России, включая преступление агрессии, преступления против человечности и возможный геноцид, не могут остаться безнаказанными. „Европейский союз мог бы стать инициатором создания трибунала по расследованию связанных с агрессией преступлений“, - сказала Каллас.
Премьер-министр Каллас отметила, что Урсула фон дер Ляйен очень ясно понимает опасность России и связанную с ней угрозу для безопасности Европы. „Европейская комиссия оформила ясное видение фон дер Ляйен в предложения о конкретных решениях и способствовала сохранению единства Европейского союза при ответе на российскую агрессию и поддержку Украины“, - сказала Каллас.
Премьер Эстонии и президент Еврокомиссии записали обращение на границе с Россией
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер Эстонии Кая Каллас записали совместное обращение к украинцам в связи с массированным российским обстрелом украинских городов, включая Киев.
Они записали обращение в эстонской Нарве, стоя позади пропускного пункта которой начинается Россия.
„Шокирована и возмущена ракетными ударами по украинским городам. Путинская Россия еще раз продемонстрировала миру, за что она выступает - за варварство и террор“, – сказала Урсула фон дер Ляйен.
„Я знаю, что украинцев этим не запугать. И украинцы знают, что мы будем рядом с вами - столько, сколько будет необходимо“, - добавила она.
Каллас сказала, что лучший способ поддержать Украину – это ускорить предоставление ей помощи.
„Целью России является гражданское население. Украина нуждается в системе ПВО, чтобы защитить своих людей“, - добавила она.
Премьер-министр Кая Каллас и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также открыли сегодня Таллиннский цифровой саммит (Tallinn Digital Summit), посетили Нарву и мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ.