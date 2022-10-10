Фигуристка, ставшая жертвой сексуального насилия, скончалась в возрасте 32 лет

Летом, 25 июля, Намиотка умерла. Об этом стало известно только сейчас, после того как ее родители рассказали об этом в комментарии USA Today.

„Бриджит не выдержала долгой борьбы с зависимостью после нескольких очень трудных лет борьбы с травмой, вызванной сексуальными домогательствами“, — рассказали американскому изданию родители фигуристки Стив и Морин Намиотки.

В 2006 году Намиотка завоевала серебряную медаль на чемпионате мира среди юниоров в паре с Джонам Кафлином.

В 2019 году Намиотка сообщила в Facebook, что ее бывший партнер по фигурному катанию Джон Кафлин изнасиловал ее. Это произошло между 2004 и 2007 годами, когда Намиотке было всего 14-17 лет. Кафлин был на пять лет старше ее.

„Извините, но он причинил боль как минимум десяти людям, включая меня. Он подвергал меня сексуальному насилию в течении двух лет. Невиновные не убивают себя“, — говорилось в сообщении.

После заявления Намиоки десять других американских фигуристок подали обвинения в сексуальных домогательствах против Кафлина. Дело было закрыто в 2019 году. Ситуация сказалась на фигуристе самым плачевным образом — не выдержав нападок, он покончил жизнь самоубийством. Ему тогда было 33 года.