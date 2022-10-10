10.10.2022, 21:00
Две ракеты, поразившие Киев, упали в нескольких сотнях метров от посольства Эстонии.
Во время ракетного удара в здании посольства никого не было
ФОТО: | EPA
По словам эстонцев в Украине, которые поговорили с Delfi, сегодняшний обстрел посеял страх и гнев в Киеве и других городах, но не сломил боевой дух.
„Я услышал звук ракет над Киевом, будучи дома в постели. В следующий момент в непосредственной близости прогремел сильный взрыв“, — описал свое утро заместитель главы посольства Эстонии в Киеве Маргус Геринг. Затем он быстро оделся и направился в укрытие многоквартирного дома. Будучи в постоянном контакте с послом Каймо Куузе, находящимця в Таллинне, Геринг в настоящее время является высшим должностным лицом дипломатической службы Эстонии в столице Украины.