Новости Эстонии
10.10.2022, 21:00

Две ракеты, поразившие Киев, упали в нескольких сотнях метров от посольства Эстонии.

 
Во время ракетного удара в здании посольства никого не было
В непосредственной близости от посольства Эстонии находится парк Тараса Шевченко, в которьм часто гуляют люди, есть детская площадка. Сегодня утром туда упали две ракеты, выпущенные Россией.
В непосредственной близости от посольства Эстонии находится парк Тараса Шевченко, в которьм часто гуляют люди, есть детская площадка. Сегодня утром туда упали две ракеты, выпущенные Россией.
ФОТО: ROMAN PILIPEY | EPA

По словам эстонцев в Украине, которые поговорили с Delfi, сегодняшний обстрел посеял страх и гнев в Киеве и других городах, но не сломил боевой дух.

„Я услышал звук ракет над Киевом, будучи дома в постели. В следующий момент в непосредственной близости прогремел сильный взрыв“, — описал свое утро заместитель главы посольства Эстонии в Киеве Маргус Геринг. Затем он быстро оделся и направился в укрытие многоквартирного дома. Будучи в постоянном контакте с послом Каймо Куузе, находящимця в Таллинне, Геринг в настоящее время является высшим должностным лицом дипломатической службы Эстонии в столице Украины.

Кууск уже успел пообщаться как с сотрудниками посольства, так и с партнерами в Киеве. „Это уже не тот шок, случившийся утром 24 февраля“, — передал впечатления местных жителей посол и констатировал, что люди ожесточились.

RusDelfi
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