Хитрый бизнес-план: можно ли покупать электричество по цене универсальной услуги и продавать по биржевой цене?

В социальных сетях один из пользователей поделился „бизнес-планом“, связанным с универсальной услугой электроснабжения. Он даже вычислил, сколько евро нужно было бы инвестировать в провода, чтобы направить электроэнергию, предназначенную для потребления по универсальной услуги, в продажу по биржевой цене.

По словам советника по связям с общественностью Министерства экономики Кадри Лаубе, для продажи универсальной услуги нужно зарегистрировать себя продавцом и подписать с Enefit Power AS договор по компенсации разницы в цене. „Универсальная услуга предназначена не для того чтобы мухлевать и на этом зарабатывать, а для того, чтобы предлагать потребителю электроэнергию не по биржевой цене и смягчить влияние пиковых биржевых цен“. Она также отметила, что если универсальную услугу станут использовать в других целях, то государство должно вмешаться.