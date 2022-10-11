Экономика
11.10.2022, 21:30

Хитрый бизнес-план: можно ли покупать электричество по цене универсальной услуги и продавать по биржевой цене?

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Elektri võrku müümiseks peab elektrit kas ise tootma, näiteks päikesepaneelidega, või seda salvestama.
Elektri võrku müümiseks peab elektrit kas ise tootma, näiteks päikesepaneelidega, või seda salvestama.
ФОТО: Shutterstock

Участник одной из групп в социальных сетях попытался выяснить, можно ли продавать полученную по универсальной услуге электроэнергию по бирижевой цене? Возможен ли такой бизнес-план? Как пишет Ärleht, такой вариант не пройдет.

В социальных сетях один из пользователей поделился „бизнес-планом“, связанным с универсальной услугой электроснабжения. Он даже вычислил, сколько евро нужно было бы инвестировать в провода, чтобы направить электроэнергию, предназначенную для потребления по универсальной услуги, в продажу по биржевой цене.

По словам советника по связям с общественностью Министерства экономики Кадри Лаубе, для продажи универсальной услуги нужно зарегистрировать себя продавцом и подписать с Enefit Power AS договор по компенсации разницы в цене. „Универсальная услуга предназначена не для того чтобы мухлевать и на этом зарабатывать, а для того, чтобы предлагать потребителю электроэнергию не по биржевой цене и смягчить влияние пиковых биржевых цен“. Она также отметила, что если универсальную услугу станут использовать в других целях, то государство должно вмешаться.

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