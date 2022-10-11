11.10.2022, 21:30
Хитрый бизнес-план: можно ли покупать электричество по цене универсальной услуги и продавать по биржевой цене?(1)
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Участник одной из групп в социальных сетях попытался выяснить, можно ли продавать полученную по универсальной услуге электроэнергию по бирижевой цене? Возможен ли такой бизнес-план? Как пишет Ärleht, такой вариант не пройдет.
В социальных сетях один из пользователей поделился „бизнес-планом“, связанным с универсальной услугой электроснабжения. Он даже вычислил, сколько евро нужно было бы инвестировать в провода, чтобы направить электроэнергию, предназначенную для потребления по универсальной услуги, в продажу по биржевой цене.