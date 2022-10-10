Теперь Лукашенко точно отправит армию в Украину? Что это за „региональная группировка войск“ с Россией?

Что и когда сказал Лукашенко

10 октября белорусский политик провел очередное совещание с силовым блоком. Там он заявил следующее:

— В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, Вооруженные силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки.

Что это за группировка? Это что-то абсолютно новое?

Нет.

Согласно первой главе Военной доктрины Союзного государства (принятой 4 ноября 2021 года), „региональная группировка войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации (далее — РГВ. — Прим. ред.) — расположенные в мирное время или развернутые в период нарастания военной угрозы (период непосредственной угрозы агрессии) в регионе для отражения возможной агрессии органы управления и войска (силы) Вооруженных Сил Республики Беларусь и Вооруженных Сил Российской Федерации, а также другие воинские формирования сторон, применение которых запланировано по единому замыслу и плану“.

Если говорить проще, то это некоторая часть армий России и Беларуси, объединенная и действующая по совместному плану, если опасность угрожает обеим странам. При этом никакого отношения к тому, будет война или нет, региональная группировка сама по себе не имеет — ее существование возможно и в мирное время.

Использование РГВ предусматривается и в белорусской военной доктрине. Так, пункт 43 главы 8 этого документа „Военная организация государства и основы ее применения“ указывает, что: