Спрос на учебные кредиты значительно вырос

„Гарантированный государством учебный кредит – это хорошая поддержка для финансирования учебы в Эстонии или за рубежом. Сумма учебного кредита, конечно, недостаточна, чтобы полностью покрыть расходы на жильё и питание, но в случае необходимости она является серьёзной помощью и позволяет студентам сосредоточиться на учёбе. При желании Вы также можете взять учебный кредит частями. Высокая инфляция и низкие процентные ставки по учебным кредитам значительно повысили интерес студентов к учебным кредитам в этом году“, – сказал руководитель подразделения услуг для частных клиентов Swedbank Тармо Улла.

С этого учебного года условия предоставления учебных кредитов изменились. Если раньше максимальная сумма кредита составляла 2500 евро на учебный год, то с 1 сентября она была увеличена до 3000 евро. Процентная ставка также изменилась. Ранее ставка по учебному кредиту была зафиксирована на уровне 5%, теперь он привязан к шестимесячной ставке Euribor. Процентная ставка по учебным кредитам, выданным Swedbank, составляет 1,99% + 6-месячная ставка Euribor. В то же время заёмщикам не нужно беспокоиться о росте Euribor. Если Euribor повысится настолько, что банковская процентная ставка и Euribor вместе превысят 5%, заёмщик будет выплачивать банку только 5% процентов. Другими словами, процентная ставка по учебному кредиту может быть более выгодной, чем раньше, но максимальная ставка составляет всё те же 5% что и раньше.

Любой студент, занимающийся с полной или частичной нагрузкой или учащийся профессионально-технического училища, имеющий среднее образование, учебная программа которого длится шесть месяцев или более, может подать заявку на получение учебного кредита.

За подписание договора и досрочное погашение кредита плата не взимается. С принятием поправки к закону достаточно одного поручителя вместо прежних двух. Из тех, кто до сих пор обращался за учебным кредитом в Swedbank, 83% взяли максимальную сумму, а средний срок погашения кредита составляет 6 лет.