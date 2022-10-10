Министры Рийсало и Петерсон: политика в сфере душевного здоровья требует больше внимания к профилактике

„Если мы хотим замечать проблемы детей и по-настоящему понимать, как им помочь, мы должны сначала знать, как помочь самим себе. Систематическое развитие родительских и социальных навыков как в школе, так и в детском саду, а также распространение навыков самопомощи в обществе необходимы не только для предотвращения проблем с душевным здоровьем, но и для того, чтобы создать в обществе функционирующую и учитывающую потребности человека атмосферу, - сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. – В долгосрочной перспективе мы можем добиться успеха только благодаря профилактике и развитию навыков“.

Коронакризис заставил общественность обратить особенное внимание на охрану душевного здоровья, что позволило привлечь в эту сферу дополнительное финансирование. В государственном бюджете на 2023 год на решение этих проблем отведено дополнительно 4,7 миллиона евро. Вместе с деньгами, запланированными на развитие услуг по поддержанию душевного здоровья, со следующего года государственное финансирование достигнет 7 миллионов евро.

По словам министра охраны здоровья и труда Пеэпа Петерсона, на протяжении нескольких десятилетий в сфере здравоохранения систематически занимались профилактикой, но в основном в ключе предотвращения рискованного поведения и употребления веществ, вызывающих привыкание. „Поддержание душевного здоровья начинается с уважительных отношений на работе, в школе и дома. Сюда же относятся такие моменты, как социальная защищенность, безопасные рабочие отношения и уверенность в экономическом выживании. Если у человека возникает беспокойство, он должен иметь доступ к помощи, но мы можем уменьшить потребность в ней, формируя уважительные отношения друг к другу и принимая верные решения в сфере труда и социальной политики, — сказал министр Петерсон. – Чем увереннее и защищеннее будут чувствовать себя жители Эстонии, тем лучше будет наша экономика и страна“.