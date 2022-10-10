Свидетельница обстрела в Киеве: мама думала, что будет меня хоронить

Тамара в метро оказалась случайно. „Обычно я передвигаюсь по городу на машине, сюда же заходила в последний раз лет пять назад, — женщину плохо слышно, связь периодически пропадает. — А сегодня каким-то чудом решила добраться для работы так. И это чудо меня спасло“. Тамара рассказывает, что после сообщения от мамы закричала на всю станцию. „Связь плохая, видимо, мама никак не могла до меня дозвониться. Она ведь знала, что я всегда на машине. И мне приходит смс „Доченька, я молюсь, чтобы ты была жива. Если нет, люди добрые, кто увидит этот телефон, позвоните мне, скажите, жив ли мой ребенок“.

Друзья Дарьи давно живут в Киеве. Как только девушка прочитала новость о взрывах, сразу же стала с ними связываться.

„Я звоню им, рыдаю, а они успокаивают меня! Они, находясь в бомбоубежище, совершенно не зная, что их ждёт завтра, да что завтра, что их ждет через пять минут, даже умудряются шутить. И жить! Какая же сила духа!“

В киевском метро спасалась и мама с двумя детьми.

„Мы живем в центре, обстреливать стали именно эту часть города. Я с детьми быстро спустилась в метро. Младшая дочка ничего не поняла, а вот старшую пришлось долго успокаивать, — признается RusDelfi киевлянка Анна и признается, что оказаться в такой ситуации с детьми было самым страшным для нее.

„Не знаю до сих пор, что с нашим домом, с соседями. На звонки они не отвечают. А я боюсь еще раз набирать. Вдруг услышу новости, — слышно, как Аня еле сдерживает слезы. Но уезжать женщина из Киева все равно не планирует. — отя мне многие говорили, что нужно спасать детей. А я так не могу. Здесь, в Украине все мои родные. Мои родители. Мой муж на войне. Куда я поеду? Остаёмся дальше“.