МНЕНИЕ | Украину хотят заморозить и замирить

На деле оказалось, что целью России стали в основном мосты и электростанции и ей нужен был только повод для массированного удара по объектам, которые должны усложнить Украине жизнь в зимний период и, как следствие, подтолкнуть ее к мирным переговорам. Путин показывает, что ресурсы в запасе у России еще есть.

Владимир Путин фактически признал, что удар по Украине – это ответ за взрыв Крымского моста и обвинил Украину в попытке взорвать газопровод „Турецкий поток“. „Оставлять преступления подобного рода без ответа уже просто невозможно. Сегодня утром по предложению министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности: воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины“, - сказал Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ в понедельник и пригрозил, что если Украина продолжит в том же духе, то Россия будет опять наносить по ней ракетные удары.