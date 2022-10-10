10.10.2022, 18:32
МНЕНИЕ | Украину хотят заморозить и замирить
ФОТО: Днепропетровская ОВА
Утром 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по крупным городам Украины. Кадры взрывов из Киева с горящими машинами, поврежденными мостами и электростанциями напомнили февраль 2022 года, когда российские ракеты несколько дней утюжили Украину. Не было сомнений в том, что Кремль не оставит без ответа подрыв Крымского моста, пишет в своей колонке для RusDelfi журналист Сергей Ковальченко.
На деле оказалось, что целью России стали в основном мосты и электростанции и ей нужен был только повод для массированного удара по объектам, которые должны усложнить Украине жизнь в зимний период и, как следствие, подтолкнуть ее к мирным переговорам. Путин показывает, что ресурсы в запасе у России еще есть.