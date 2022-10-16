ГРАФИК | Долговое бремя Эстонии за десять лет увеличилось более чем вдвое

Если на конец сентября долговые обязательства государства составляли 3,536 млрд евро, то последний выпуск облигаций добавил еще один миллиард, сказала главный специалист коммуникационного отдела Министерства финансов Алина Родиченко.

Если доходность долговременных облигаций на 1,5 млрд, выпущенных весной 2020 года, составляла 0,125%, то сейчас процентная ставка выросла в несколько десятков раз, до 4%. По словам Родиченко, ставка на удивление сдержанная, учитывая нынешнюю внешнеполитическую обстановку и агрессивного соседа.

Согласно госбюджету, в 2023 году долговая нагрузка государства вырастет до 19,8% от валового внутреннего продукта. По данным минфина, учитывая прогнозируемый дефицит бюджета, аналогичные выпуски облигаций можно ожидать и в будущем.

Хотя размер долгового бремени Эстонии по отношению ВВП за последние десять лет значительно вырос, он продолжает оставаться самым низким в еврозоне.

На результаты могла повлиять надежность Эстонии на финансовых рынках

По словам экономического аналитика LHV Кристо Ааба, риски Эстонии также связаны с тем, что фискальная политика страны в последние годы стала значительно более мягкой, а долговое бремя страны удвоилось, на это также указывает рейтинговое агентство Fitch.

„Кроме того, как это ни парадоксально, тот факт, что страна не очень часто выпускает долговые обязательства, также делает эстонский долг более дорогим, то есть инвесторам непонятно, как эта облигация оценивается на вторичном рынке. В этом контексте более богатая история на финансовых рынках, вероятно, делает страну более понятной для инвесторов“, — добавил Ааб.