10.10.2022, 17:15
Упавшую в опасный пруд лису не спас даже массаж сердца
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Спасатели Идаского отделения попытались реанимировать лису, которая упала в пруд и не смогла выбраться. К сожалению, их усилия не увенчались успехом.
В субботу, 8 октября, в 09:26 спасатели получили вызов в деревню Варья в волости Люганюзе, где в водозаборный пруд с покрытыми пленкой краями упала лиса и не могла выбраться. Сначала спасатели опустили на воду ветки, чтобы животное вылезло, а затем на помощь отправился спасатель в специальном костюме.
Он вытащил лису на берег, после чего ей сделали массаж сердца. К сожалению, это плодов не принесло и животное скончалось.
По оценке спасателей, данный водоем опасен для местных жителей, в том числе детей, поскольку выбраться из него практически невозможно.