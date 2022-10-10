Упавшую в опасный пруд лису не спас даже массаж сердца

В субботу, 8 октября, в 09:26 спасатели получили вызов в деревню Варья в волости Люганюзе, где в водозаборный пруд с покрытыми пленкой краями упала лиса и не могла выбраться. Сначала спасатели опустили на воду ветки, чтобы животное вылезло, а затем на помощь отправился спасатель в специальном костюме.