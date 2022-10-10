МНЕНИЕ | „Тот, кто хоть раз слышал звук взрыва от ракетного удара, не перепутает его ни с чем“

10 октября. Я приехала в Киев день назад; я рада и спокойна, ведь наконец я дома, рядом с мужем. Мы верим в прорыв нашей армии и в то, что Киев защищен ПВО. Сегодня,10 октября, я встаю пораньше, в 06:50. Хочу помыть голову, сделать прическу, красиво одеться и отправиться по рабочим делам вместе с мужем. В 8 утра мы спускаемся в близлежащее кафе. Знакомый бариста рад нашей встрече: он не видел меня месяц, с моего прошлого приезда в Украину.

Мы делаем наш стандартней заказ: маленький латте и большой капучино. Вдруг слышим первый мощный взрыв; начинает вопить эта ненавистная сирена. „А вдруг это ПВО? Или разминирования в области?“, — стоящие сзади нас в очереди люди пытаются сохранять оптимизм. Но мы все знаем, что это не ПВО. Те, кто хоть раз слышал звук взрыва от ракетного удара, никогда не перепутают его ни с чем. Второй взрыв. Третий, но уже в другой стороне. Другие посетители кафе бросают вещи и начинают бежать к метро — благо, до него сто метров. Я вздыхаю и понимаю, что накрылся медным тазом весь наш рабочий день, настроение, да и чашка кофе тоже накрылась — во время воздушной тревоги все рестораны, заправки и торговые центры закрываются. Бариста говорит: „Можете не уходить. Если хотите — я доделаю кофе“.