10.10.2022, 14:20
МНЕНИЕ | „Тот, кто хоть раз слышал звук взрыва от ракетного удара, не перепутает его ни с чем“(8)
Журналистка Анне Быкова передает с места событий
ФОТО: | AP
Сегодня рано утром Россия начала массированные обстрелы украинских городов. Под удары попали объекты гражданской инфраструктуры, погибли мирные жители. Украинская журналистка Анне Быкова специально для RusDelfi из Киева о том, как киевляне встретили утро 10 октября.
10 октября. Я приехала в Киев день назад; я рада и спокойна, ведь наконец я дома, рядом с мужем. Мы верим в прорыв нашей армии и в то, что Киев защищен ПВО. Сегодня,10 октября, я встаю пораньше, в 06:50. Хочу помыть голову, сделать прическу, красиво одеться и отправиться по рабочим делам вместе с мужем. В 8 утра мы спускаемся в близлежащее кафе. Знакомый бариста рад нашей встрече: он не видел меня месяц, с моего прошлого приезда в Украину.