Нобелевская премия по экономике присуждена трем ученым из США за изучение банков и механизмов финансового кризиса(2)
Нобелевская премия по экономике присуждена трем американским ученым - профессору Бену Бернанке из Института Брукингса, Дугласу Даймонду из Чикагского университета и Филипу Дибвигу из Университета Вашингтона в Сент-Луисе за изучение банков и изучение причин и последствий финансовых кризисов, пишет Русская служба Би-би-си.
В 2021 году премию разделили трое американских ученых, которые придумали, как делать научно обоснованные выводы из казалось бы ненаучных экспериментов.
Нобелевский комитет посчитал, что это открытие помогло человечеству приблизиться к пониманию сложных процессов в обществе и поиску кратчайшего пути к всеобщей гармонии и достатку.
Вручение Нобеля за достижения в области экономики завершает Нобелевскую неделю, которая традиционно проходит в начале октября.
Эта премия изначально не была прописана в завещании Альфреда Нобеля. Ее начали вручать в 1969 году по инициативе Банка Швеции.