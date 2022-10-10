„Нанесен массированный удар высокоточным оружием“. Путин — об обстрелах украинских городов, при которых погибли мирные жители
Президент России Владимир Путин заявил, что обстрелы украинских городов утром 10 октября стали ответом на взрыв на Крымском мосту в Керченском проливе. Выступая на оперативном совещании Совета безопасности РФ, президент охарактеризовал произошедшее на Крымском мосту как „теракт, направленный на разрушение гражданской, критически важной инфраструктуры России“. В организации диверсии он обвинил украинские спецслужбы, передает „Медуза“.
„Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
Сегодня утром по предложению Минобороны и по планам Генштаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых РФ“, - сообщил Путин.