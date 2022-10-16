16.10.2022, 17:56
Прокурор похвалил разработчика мин и тут же зачитал обвинение(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
По данным прокуратуры, в доме Йенса Хауга, бывшего главы Центра расследований происшествий с поездами, морскими судами и самолетами, был обнаружен миномет.
Глядя на обвинительные заключения, предъявленные бизнесмену и бывшему высокопоставленному чиновнику, можно подумать, что Йенс Хауг, возглавлявший Центр расследований происшествий с поездами, морскими судами и самолетами, занимался в стенах своего дома опасным международным бизнесом. По сути же, его предприятие, помимо прочего, укрепляло силы обороны страны.