Прокурор похвалил разработчика мин и тут же зачитал обвинение

Глядя на обвинительные заключения, предъявленные бизнесмену и бывшему высокопоставленному чиновнику, можно подумать, что Йенс Хауг, возглавлявший Центр расследований происшествий с поездами, морскими судами и самолетами, занимался в стенах своего дома опасным международным бизнесом. По сути же, его предприятие, помимо прочего, укрепляло силы обороны страны.