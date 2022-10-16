Новости Эстонии
16.10.2022, 17:56

Прокурор похвалил разработчика мин и тут же зачитал обвинение

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Компания Йенса Хауга разрабатывает мины M14, которые, по мнению прокуратуры, незаконно продавались силам обороны Эстонии и Латвии.
Компания Йенса Хауга разрабатывает мины M14, которые, по мнению прокуратуры, незаконно продавались силам обороны Эстонии и Латвии.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

По данным прокуратуры, в доме Йенса Хауга, бывшего главы Центра расследований происшествий с поездами, морскими судами и самолетами, был обнаружен миномет.

Глядя на обвинительные заключения, предъявленные бизнесмену и бывшему высокопоставленному чиновнику, можно подумать, что Йенс Хауг, возглавлявший Центр расследований происшествий с поездами, морскими судами и самолетами, занимался в стенах своего дома опасным международным бизнесом. По сути же, его предприятие, помимо прочего, укрепляло силы обороны страны.

Прокурор Кен Киудорф признал в начале обвинительного акта, что это относительно необычный случай, поскольку он касается компании Хауга, которая работает на военные поставки. „В сегодняшней ситуации с безопасностью развитие соответствующей области имеет решающее значение и жизненно необходимо. С одной стороны, снимаю шляпу“, — похвалил Киудорф предпринимателя Хауга.

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