Эстонские борцы завоевали две золотые медали на чемпионате мира среди ветеранов

В вольной борьбе в возрастной группе - В (41-45 лет) в весе до 62 кг Яанек Липс поборол в четвертьфинале египтянина Тарека Эмбаби Омара со счетом 10:0. В полуфинале Липсу даже не пришлось выходить на бой, и он вышел в финал. В финале Липс также с подавляющим преимуществом победил румына Дана Стефана Попу со счетом 10:0.

В греко-римской борьбе в возрастной группе - А (35-40 лет) в весе до 70 кг Арго Митт победил в первом раунде французского борца Муршуда Мамедова со счетом 2:1. В четвертьфинале он победил шведа Денниса Ларссона со счетом 3:1. В полуфинале эстонец уверенно поборол румына Павла Страту со счетом 8:0. В матче за золото Митт победил борца из США Джордина Хамфри со счетом 11:9.

Это было первое золото среди ветерана для обоих мужчин.