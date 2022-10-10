Шведские звезды лыжного спорта готовы бойкотировать ЧМ(4)
Шведские лыжницы Линн Сван и Майя Дальквист заявили, что готовы бойкотировать чемпионат мира в Планице в 2023 году, если спортсменам из России и Беларуси разрешат вернуться на склоны, поскольку война в Украине продолжается.
„Я определенно буду готова к этому. Позволить этим спортсменам вернуться к международным соревнованиям - не нормально. Пока Россия воюет в Украине, мы должны не допускать российских лыжников к соревнованиям, а не приглашать их обратно“, — сослалась Линн Сван на сентябрьское заявление генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта FIS Мишеля Виона о том, что возвращение российских и белорусских спортсменов кажется все более реальным событием.
„Спорт должен занять четкую позицию. К сожалению, спорт и политика связаны“, — сказала Сван.
Дальквист поддержала свою соотечественницу в этом вопросе.
„Это совершенно неправильно. Я не вижу смысла возвращать российских спортсменов обратно, пока продолжается война. Я не вижу причины, для того чтобы их вернули в международный спорт“, — сказала она.