Шведские звезды лыжного спорта готовы бойкотировать ЧМ

„Я определенно буду готова к этому. Позволить этим спортсменам вернуться к международным соревнованиям - не нормально. Пока Россия воюет в Украине, мы должны не допускать российских лыжников к соревнованиям, а не приглашать их обратно“, — сослалась Линн Сван на сентябрьское заявление генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта FIS Мишеля Виона о том, что возвращение российских и белорусских спортсменов кажется все более реальным событием.