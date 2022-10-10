Лукашенко договорился с Путиным о совместной группировке войск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам безопасности заявил, что он договорился с Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск „в связи с обострением на западных границах Союзного государства“.



„Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, вооруженные силы Республики Беларусь“, — сказал Лукашенко.



По сообщениям в СМИ, Лукашенко поставил задачу военным о том, что война на территориии Беларуси случиться не должна и озвучил, что КГБ поручено провести все необходимые мероприятия контртеррористического характера.