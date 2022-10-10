ОТ РЕДАКЦИИ | Террором Путин показывает только собственное бессилие

В минувшую субботу Украина нанесла удар по одному из важнейших символов путинской России, разрушив Крымский мост. Этот удар имеет не только военное значение, но также политическое и моральное. Тем самым путинской России и сторонникам режима дали понять, что даже столь охраняемые объекты, как Крымский мост, на самом деле уязвимы.

Среди оголтелых „патриотов“ на российском телевидении новость о подрыве моста вызвала истерику, российские пропагандисты призывали „начать воевать по-настоящему“, нанести удары по украинским городам, гражданской инфраструктуре и мостам через Днепр. Некоторые в истеричном экстазе пошли дальше и предложили применить тактическое ядерное оружие.

Рано утром Россия ударила по Киеву и другим крупным городам. Весь мир увидел шокирующие кадры, как ракеты бьют по жилым домам, паркам, детским садам, как погибают мирные жители. Россия даже не притворяется, что целится по объектам военной инфраструктуры. Это настоящие теракты, в них нет никакого военного смысла. Организатор и заказчик терактов - Владимир Путин, исполнитель - ВС РФ.

И это было вполне ожидаемо от России, которая стала страной-террористом и которая уже семь с половиной месяцев совершает в центре Европы военные преступления, невиданные с 1945 года. Все, что Россия сейчас в состоянии делать - это убивать еще больше мирного населения, создавая всяческие проблемы. Но и это не принесет ей победы в войне. Российский террор только сплотит жителей Украины в борьбе против захватчиков, увеличит мотивацию бойцов ВСУ, которые в начале сентября перехватили инициативу в войне и постепенно выдавливают оккупантов из восточной и южной Украины.