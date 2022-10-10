ОТ РЕДАКЦИИ | Террором Путин показывает только собственное бессилие
Сегодня утром Россия снова начала массированный обстрел украинских городов. Эти бессмысленные атаки в очередной раз показывают, что у российского руководства нет ни идей, ни возможностей изменить ситуацию в свою пользу.
В минувшую субботу Украина нанесла удар по одному из важнейших символов путинской России, разрушив Крымский мост. Этот удар имеет не только военное значение, но также политическое и моральное. Тем самым путинской России и сторонникам режима дали понять, что даже столь охраняемые объекты, как Крымский мост, на самом деле уязвимы.
Среди оголтелых „патриотов“ на российском телевидении новость о подрыве моста вызвала истерику, российские пропагандисты призывали „начать воевать по-настоящему“, нанести удары по украинским городам, гражданской инфраструктуре и мостам через Днепр. Некоторые в истеричном экстазе пошли дальше и предложили применить тактическое ядерное оружие.
Рано утром Россия ударила по Киеву и другим крупным городам. Весь мир увидел шокирующие кадры, как ракеты бьют по жилым домам, паркам, детским садам, как погибают мирные жители. Россия даже не притворяется, что целится по объектам военной инфраструктуры. Это настоящие теракты, в них нет никакого военного смысла. Организатор и заказчик терактов - Владимир Путин, исполнитель - ВС РФ.
И это было вполне ожидаемо от России, которая стала страной-террористом и которая уже семь с половиной месяцев совершает в центре Европы военные преступления, невиданные с 1945 года. Все, что Россия сейчас в состоянии делать - это убивать еще больше мирного населения, создавая всяческие проблемы. Но и это не принесет ей победы в войне. Российский террор только сплотит жителей Украины в борьбе против захватчиков, увеличит мотивацию бойцов ВСУ, которые в начале сентября перехватили инициативу в войне и постепенно выдавливают оккупантов из восточной и южной Украины.
Кроме того, можно предположить, что такие атаки на мирные города приведут к усилению военной помощи Украине и ускорят передачу ей современных средств ПВО. Также это может стать поводом для получения Украиной высокоточных дальнобойных ракет ATACMS для систем HIMARS, которые украинцы ждут с лета. Только мощная и эффективная военная помощь Украине сможет скорее остановить агрессивных российских варваров, которые угрожают Европе и всему миру.
Кремль проиграл войну в Украине. Российские пропагандисты заняты исключительно тем, чтобы доказать своей аудитории, что у России еще остались какие-то сильные ходы, помимо „жестов доброй воли“. Но в действительности уже все, что есть в арсенале путинской империи было испробовано. Россия бессильна, и время играет не в ее пользу.