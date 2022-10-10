ФОТО | На улице Пронкси в Таллинне начался ремонт, который продлится около года

Поскольку на этом участке предстоит заменить большое количество подземных коммуникаций, строительные работы будут вестись по всей ширине проезжей части. Тротуары останутся открытыми, во время проведения работ местные жители будут иметь возможность подъехать к своим домам. В зависимости от характера работ доступ может быть на короткое время ограничен, подрядчик будет оперативно информировать об этом местных жителей.

Вице-мэр Владимир Свет подчеркнул, что в планах полностью реорганизовать пространство обеих улиц. Работы будут включать реконструкцию всех подземных коммуникаций – системы электро-, газо-, и водоснабжения, а также канализации. Уличное пространство будет оснащено современным освещением. Благодаря реконструкции улучшатся возможности для передвижения пешеходов, будут построены отделенные от проезжей части велодорожки, а также небольшие благоустроенные уголки для отдыха горожан. Кроме того, на обеих улицах станет больше зеленых насаждений - будет высажено 43 новых дерева и 1372 кустарника.