„Это самый массовый обстрел за всю войну“. Жительница Киева о происходящем в городе прямо сейчас

„Мы в 8 утра пошли в кафе у дома, пить кофе перед работой. Затем услышали взрывы в разных частях города, - сказала она. - Потом сели в машину, поехали на работу. Уже по дороге увидели взрывы, увидели этот ужас. В радиусе полукилометра выбитые стекла, побитые машины, все покореженное“.

По ее словам, ракеты попадали именно в центр города, поэтому местные пытались поскорее покинуть район. „Все в дыму. Уже есть погибшие. Сообщают о второй волне“, - говорит она.

„Это самый массовый обстрел за всю войну. Просто *****. Почему нормальная жизнь в одночасье превратилась в полное дерьмо?“

Люди разбегаются, кто-то идет в метро, кто-то остался в городе на улице, рассказывает журналистка.

„Вот что-то летит, слышен свист. Пожалуй, я пойду в помещение. Все, какой-то взрыв. Я пошла“, - ответила она и бросила трубку.