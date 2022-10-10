ОНЛАЙН-БЛОГ, ФОТО и ВИДЕО | Вечером Россия нанесла удары по Кривому Рогу

Утром 10 октября Россия начала массированные обстрелы украинских городов. Впервые с июня ракетному удару подвергся Киев. Зафиксированы взрывы в Днепре, Житомире, Хмельницком, Тернополе, Виннице, Кривом Роге, Львове, Обухове Киевской области и других населенных пунктах. Сообщается о погибших.