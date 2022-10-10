10.10.2022, 22:13
ОНЛАЙН-БЛОГ, ФОТО и ВИДЕО | Российские ракетные атаки 10 октября: число погибших и раненых к вечеру возросло
Утром 10 октября Россия начала массированные обстрелы украинских городов. Впервые с июня ракетному удару подвергся Киев. Зафиксированы взрывы в Днепре, Житомире, Хмельницком, Тернополе, Виннице, Кривом Роге, Львове, Обухове Киевской области и других населенных пунктах. Сообщается о погибших.
Например, в Шевченковском районе украинской столицы погибли 8 человек, еще 24 мирных жителя получили ранения.
Обстрелы городов продолжаются. За развитием ситуации следите в нашем онлайн-блоге! Если он не загружается, пожалуйста, обновите страницу.