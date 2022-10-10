Жители Эстонии получат по почте руководство по подготовке к кризисным ситуациям

В случае кризиса необходимо учитывать, что одновременно в помощи нуждается много людей, и поэтому требуется больше времени, чем обычно, чтобы помощь дошла до нуждающихся. Вот почему важно, чтобы каждое домохозяйство могло какое-то время самостоятельно справляться с ситуацией, отличной от обычной, и было готово к возможным кризисам на элементарном уровне.

Последние годы показали, что кризисы могут обрушиться и на Эстонию: в октябре 2019 года крупномасштабная буря оставила без электричества 60 000 домохозяйств на юго-востоке Эстонии и до неузнаваемости изменила повседневную жизнь людей. Последствия шторма затронули десятки тысяч людей и показали, что готовность к кризису была плохой. Также нужно быть готовым к неожиданным и возможным отключениям электроэнергии в результате изменившейся ситуации с безопасностью, как государственным учреждениям, предприятиям, так и каждому человеку.

„Не нужно бояться кризисных ситуаций – к ним нужно подготавливаться и быть готовым. Умный человек, заботящийся о своих близких, готовится вместе с семьей – думает, как справиться с более сложной ситуацией, чем обычно, следит за тем, чтобы дома был достаточный запас еды, питья, лекарств и предметов первой необходимости, а также думает о том, как помочь пожилым родственникам и соседям. В руководстве, которое будет отправлено каждому жителю страны, имеются советы о том, как люди должны подготовиться к кризисам, и дается обзор того, какие кризисы могут изменить нашу повседневную жизнь“, — пояснил Микко Виркала, эксперт отдела превенции Спасательного департамента.

„В случае кризисов необходимо учитывать, что некоторые жизненно важные услуги могут быть прерваны, в том числе и привычные бытовые услуги – пропадет электричество, центральное отопление или подключение к интернету, у нас может случиться наводнение или по какой-то причине, например, дороги будут не проходимы. Это, в свою очередь, вызывает потребность в продовольствии, воде и информации“, - добавил Виркала.