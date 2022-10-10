Жители Эстонии получат по почте руководство по подготовке к кризисным ситуациям(10)
Начиная с этой недели, в почтовый ящик каждого жителя Эстонии будет отправлен справочник, где собраны советы и руководство о том, как лучше всего справиться с возможной кризисной ситуацией.
В случае кризиса необходимо учитывать, что одновременно в помощи нуждается много людей, и поэтому требуется больше времени, чем обычно, чтобы помощь дошла до нуждающихся. Вот почему важно, чтобы каждое домохозяйство могло какое-то время самостоятельно справляться с ситуацией, отличной от обычной, и было готово к возможным кризисам на элементарном уровне.
Последние годы показали, что кризисы могут обрушиться и на Эстонию: в октябре 2019 года крупномасштабная буря оставила без электричества 60 000 домохозяйств на юго-востоке Эстонии и до неузнаваемости изменила повседневную жизнь людей. Последствия шторма затронули десятки тысяч людей и показали, что готовность к кризису была плохой. Также нужно быть готовым к неожиданным и возможным отключениям электроэнергии в результате изменившейся ситуации с безопасностью, как государственным учреждениям, предприятиям, так и каждому человеку.
„Не нужно бояться кризисных ситуаций – к ним нужно подготавливаться и быть готовым. Умный человек, заботящийся о своих близких, готовится вместе с семьей – думает, как справиться с более сложной ситуацией, чем обычно, следит за тем, чтобы дома был достаточный запас еды, питья, лекарств и предметов первой необходимости, а также думает о том, как помочь пожилым родственникам и соседям. В руководстве, которое будет отправлено каждому жителю страны, имеются советы о том, как люди должны подготовиться к кризисам, и дается обзор того, какие кризисы могут изменить нашу повседневную жизнь“, — пояснил Микко Виркала, эксперт отдела превенции Спасательного департамента.
„В случае кризисов необходимо учитывать, что некоторые жизненно важные услуги могут быть прерваны, в том числе и привычные бытовые услуги – пропадет электричество, центральное отопление или подключение к интернету, у нас может случиться наводнение или по какой-то причине, например, дороги будут не проходимы. Это, в свою очередь, вызывает потребность в продовольствии, воде и информации“, - добавил Виркала.
Исследования показывают, что готовность жителей Эстонии справиться с кризисом достаточно низка - менее пятой части населения оценили свою готовность к кризису как достаточную. Лучше всего к возможной чрезвычайной ситуации подготовлены жители Западной и Южной Эстонии, наименее подготовлены к чрезвычайной ситуации жители Северной Эстонии, не говорящие на эстонском языке и пожилые люди. После последних кризисных ситуаций население начало больше беспокоиться о готовности, а также больше, чем раньше, задумалось о домашнем запасе, но в целом подготовка по-прежнему находится на низком уровне. Чтобы напомнить основные моменты подготовки к кризису, Спасательный департамент в очередной раз рассылает населению справочник с руководством. Компактная книжка – хороший помощник, который стоит прочитать и держать под рукой.
В конце 2020 года Спасательный департамент также разослал в почтовые ящики жителей Эстонии инструкции о том, как вести себя в кризисной ситуации. Теперь готов дополненный экземпляр, где, помимо уже знакомых тем, вы найдете инструкции о том, как бороться с проблемами психического здоровья, ситуациями информационной войны, военными угрозами и многими другими проблемами в кризисной ситуации. Также в середине справочника можно найти список возможных запасов, который можно взять с собой в магазин, чтобы убедиться, что дома есть всё необходимое. Такой же список запасов можно найти на сайте olevalmis.ee\ru. Таким образом, его можно удобно распечатать, а также убедиться, что у пожилых родственников и соседей он тоже есть.
Руководство по поведению в кризисных ситуациях поступит в почтовые ящики 576 000 домохозяйств в ближайшие несколько месяцев. Справочники имеются на трёх языках – эстонском, русском и английском. Если кому-то нужна дополнительная копия справочника или он нужен на другом языке, нужно обратиться в местное самоуправление или в ближайший спасательный центр. Кроме справочника, необходимую информацию можно также найти в мобильном приложении „Ole valmis!“ и на сайте olevalmis.ee\ru.