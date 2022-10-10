10.10.2022, 07:20
ФОТО | Урсула фон дер Ляйен приехала в Эстонию(36)
ФОТО: | Delfi Meedia
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 10 октября приехала. Эстонию, передает RusERR.
В первой половине дня она встретилась с премьер-министром Каей Каллас, после чего они проведут совместную пресс-конференцию.
Затем состоится встреча с президентом Эстонии Аларом Карисом и посещение мемориала жертвам коммунизма.
Во второй половине дня фон дер Ляйен прибудет на вертолете в Нарву, где посетит пограничный пункт и Кренгольмскую мануфактуру.