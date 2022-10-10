Новости Эстонии
10.10.2022, 07:20

ФОТО | Урсула фон дер Ляйен приехала в Эстонию

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Ursula von der Leyen Tallinnas
Ursula von der Leyen Tallinnas
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 10 октября приехала. Эстонию, передает RusERR.

В первой половине дня она встретилась с премьер-министром Каей Каллас, после чего они проведут совместную пресс-конференцию.

Затем состоится встреча с президентом Эстонии Аларом Карисом и посещение мемориала жертвам коммунизма.

Во второй половине дня фон дер Ляйен прибудет на вертолете в Нарву, где посетит пограничный пункт и Кренгольмскую мануфактуру.

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