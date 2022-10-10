Женская сборная Эстонии по футболу выиграла Кубок Балтии после долгого перерыва

В первом тайме эстонские футболистки быстро взяли инициативу в свои руки: результативные атаки шли одна за одной, да и оборона была на высоте. Эстония вышла вперед на 19-й минуте, когда Лийса Мерисалу в результате высокого прессинга вынудила фарерских футболисток ошибиться, ринулась с мячом в штрафную и отдала пас Лизетте Таммик, которая направила мяч в сетку. Остаток тайма прошел в том же ритме, и на перерыв с команды ушли при счете 1:0, об этом сообщает Эстонский футбольный союз.

Хотя второй тайм начался куда более ровно, на 53-й минуте гости смогли сравнять счет: Хайди Севда смогла пробить после ошибки Карины Корг, а Инна Кисс-Злиднис, которая пыталась выбить мяч из пустых ворот, к сожалению, забила мяч в свои ворота. Однако Эстония быстро оправилась от потрясения и уже через семь минут снова вышла вперед, благодаря удару головой Влады Кубасовой. На 77-й минуте Эстонская сборная удвоила преимущество, Лийза Мерисалу сильно пробила под перекладину. Эстонская сборная уверенно контролировала игру и выиграла в финале Кубок Балтии со счетом 3:1.

Это важное и долгожданное достижение для женской сборной Эстонии – последний раз турнир между странами Балтии был выигран в 2014 году. В воскресенье женская футбольная сборная выиграла Кубок Балтии в 11-й раз. В воскресенье в Выру также состоялись матч за 3-4 место, в котором Литва обыграла со счетом 2:1 сборную Латвии.