В Гданьске посреди реки перевернулась лодка с туристами. Погибли три человека, в том числе - беременная женщина

Би-би-си пишет, что в деревянной лодке находились 14 человек, двое из них — члены экипажа. Такие лодки обычно имеют длину около девяти метров и могут вместить до 12 пассажиров помимо членов экипажа.

Вдруг лодка перевернулась - по словам местных властей, причиной, вероятно, стали высокие волны, вызванные проходившим поблизости судном.

Всего в спасательных работах приняли участие 20 спасателей, которые вытащили людей из холодной воды. Вскоре после этого 60-летний мужчина скончался. Двое других позже скончались в больнице. Местные СМИ уточнили, что одна из них была беременной.

Мэр города Александра Дулькевич назвала инцидент ужасной трагедией. Она сообщила, что причины выясняются, и добавила, что спасенным оказана медицинская и психологическая помощь.