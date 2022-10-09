За рубежом
09.10.2022, 19:50

В Гданьске посреди реки перевернулась лодка с туристами. Погибли три человека, в том числе - беременная женщина

 
Paadid Motława jõel. Vaated on imeilusad, ent eilne juhtum näitas, mis võib olla kõige mustem stsenaarium.
Paadid Motława jõel. Vaated on imeilusad, ent eilne juhtum näitas, mis võib olla kõige mustem stsenaarium.
ФОТО: Volha Shukaila / SOPA Images

В польском городе Гданьске чрезвычайно популярны лодочные прогулки по реке Мотлава. Однако в эту субботу произошел несчастный случай, унесший жизни трех туристов.

Би-би-си пишет, что в деревянной лодке находились 14 человек, двое из них — члены экипажа. Такие лодки обычно имеют длину около девяти метров и могут вместить до 12 пассажиров помимо членов экипажа.

Вдруг лодка перевернулась - по словам местных властей, причиной, вероятно, стали высокие волны, вызванные проходившим поблизости судном.

Всего в спасательных работах приняли участие 20 спасателей, которые вытащили людей из холодной воды. Вскоре после этого 60-летний мужчина скончался. Двое других позже скончались в больнице. Местные СМИ уточнили, что одна из них была беременной.

Мэр города Александра Дулькевич назвала инцидент ужасной трагедией. Она сообщила, что причины выясняются, и добавила, что спасенным оказана медицинская и психологическая помощь.

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