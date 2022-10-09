ФОТО | „Флора“ устроила разгром в Пярну и завоевала 14-ое чемпионство Эстонии в истории клуба

„Флора“, ставшая чемпионом Эстонии по футболу, в воскресной игре с аутсайдером чемпионата, быстро повела в счете и к перерыву выигрывала 3:0. Во втором тайме было забито еще четыре мяча и, наконец, была одержана уверенная победа со счетом 7:1. Даниил Кураксин и Александр Шаповалов забили по два мяча в состав „Флоры“. По одному голу забили Хенрик Оямаа, Мартин Миллер и Хенрик Пюрг. Тааниэль Уста забил единственный гол в составе „Вапруса“.

Беспроигрышная серия „Флоры“ в высшей лиги чемпионата Эстонии составляет 46 матчей подряд. Беспроигрышная серия началась 29 августа прошлого года. Последний раз „Флор“ проиграла „Курессааре“ 14 августа прошлого года.

Теоретически „Флора“ все еще может попытаться установить рекорд чемпионата Эстонии по набранным очкам за сезон из 36 игр, который составляет 97 очков, установленный „Левадией“ в 2009 году. Если „Флора“ выиграет все игры до конца сезона, у нее будет 102 очка. Рекорд также будет побит, если одна из пяти оставшихся игр будет сыграна вничью, а остальные выиграны.

„Левадия“, которая занимает второе место после „Флоры“, теперь отстает от них на 15 очков.