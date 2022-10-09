Мы снова в лидерах: цены на покупку и аренду жилья в Эстонии выросли больше всего в Европейском Союзе

С 2010 года по второй квартал 2022 года цены на жилье в Эстонии выросли на 196 процентов, а арендная плата — на 214 процентов. Ситуация похожа в Венгрии, где рост цен на покупку жилья составил 168 процентов. По арендным ценам мы на 75 процентов опережаем Литву, которая занимает второе место. Там за последние 12 лет цены на аренду выросли на 139 процентов.

С 2010 года по второй квартал 2022 года арендная плата в Европейском союзе выросла в среднем на 18 процентов, а цены на покупку жилья — на 48 процентов. Самое большое снижение цен на покупку жилья за ​​последние 12 лет произошло в Греции, где цены упали на 24 процента, за ней следует Италия - там цены упали на 8 процентов.

С 2010 года по второй квартал 2022 года цены на аренду также больше всего упали в Греции — на 24 процента, за ней следует Кипр - там цены упали на 0,2 процента.