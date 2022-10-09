ФОТО | Полиция разыскивает мужчину, сбежавшего из таллиннской больницы с медицинским оборудованием. Он может быть опасен(10)
Полиция просит помощи в поисках 54-летнего Яануса, который покинул больницу по собственному желанию. Мужчина вышел из медучреждения с прикрепленными к нему медицинскими приборами, которые могли угрожать его жизни, если он передвигался с ними или если снимал их ненадлежащим образом.
Накануне ночью в центр тревоги поступило сообщение о том, что из больницы выписался мужчина, доставленный туда несколько дней назад в тяжелом состоянии. Поскольку мужчина сбежал из больницы с прикрепленными к его телу медицинскими приборами, их перемещение или неправильное снятие могли поставить под угрозу его жизнь.
В настоящее время мужчина объявлен в розыск, и полиция просит всех, кто где-то видел мужчину изображенного на снимке или владеет информацией о его возможном местонахождении, немедленно сообщить по номеру 112.
Мужчина ведет себя непредсказуемо и поэтому может быть опасен как для себя, так и для окружающих. Если его кто-то заметит или узнает о его местонахождении, полиция просит людей не подходить к нему самим, а обращаться в полицию.