Cбежавшего из больницы мужчину нашли в Пыхья-Таллинне

Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках, в том числе распространением информации.

В ночь на воскресенье в центр тревоги поступило сообщение о том, что из больницы ушел мужчина, доставленный туда несколько дней назад в тяжелом состоянии. Поскольку мужчина сбежал из больницы с прикрепленными к его телу медицинскими приборами, их перемещение или неправильное снятие могли поставить под угрозу его жизнь.

Полиция просит всех, кто где-то видел мужчину изображенного на снимке или владеет информацией о его возможном местонахождении, немедленно сообщить по номеру 112.

Отмечалось, что мужчина ведет себя непредсказуемо и поэтому может быть опасен как для себя, так и для окружающих.