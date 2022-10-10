Cбежавшего из больницы мужчину нашли в Пыхья-Таллинне(28)
В воскресенье днем полиция просила помощи в поисках 54-летнего Яануса, который покинул больницу по собственному желанию. Мужчина вышел из медучреждения с прикрепленными к нему медицинскими приборами, которые могли угрожать его жизни, если он передвигался с ними или если снимал их ненадлежащим образом. Вечером патруль заметил мужчину в Пыхья-Таллинне, задержал и вернул в больницу.
Полиция благодарит всех, кто помогал в поисках, в том числе распространением информации.
В ночь на воскресенье в центр тревоги поступило сообщение о том, что из больницы ушел мужчина, доставленный туда несколько дней назад в тяжелом состоянии. Поскольку мужчина сбежал из больницы с прикрепленными к его телу медицинскими приборами, их перемещение или неправильное снятие могли поставить под угрозу его жизнь.
Полиция просит всех, кто где-то видел мужчину изображенного на снимке или владеет информацией о его возможном местонахождении, немедленно сообщить по номеру 112.
Отмечалось, что мужчина ведет себя непредсказуемо и поэтому может быть опасен как для себя, так и для окружающих.