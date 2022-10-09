В отношении латвийского депутата начали проверку по возможным выплатам от Путина

Директор Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Эгил Звиедрис заявил в четверг Латвийскому Радио, что Шлесерс после ухода из политики учредил совместное предприятие с „Российскими железными дорогами“ (РЖД), которое занималось логистикой и транспортными услугами.

Если Шлесерс получал финансирование, будучи должностным лицом на этом предприятии, это один вопрос, но в распоряжении БЗС не было информации, которую озвучил главный редактор „Новой газеты“ Дмитрий Муратов, пишет Rus.LSM со ссылкой на LETA.

Муратов заявил недавно, что Путин якобы платил нескольким западным политикам, в том числе Шлесерсу, 1,5-2 млн евро в год.