За сутки в Таллинне три человека пострадали в ДТП с электросамокатами, среди них – ребенок

В 17:40 случилось ДТП около Тууле теэ, 11, когда ехавшая на электросамокате 11-летняя девочка потеряла контроль над транспортным средством и упала, ее доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 02:46 произошла авария в Копли около остановки на улице Сирби, где 28-летний мужчина на электросамокате потерял контроль, упал и был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 02:55 произошло ДТП около Марди, 1, где с электросамоката упал 37-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Его доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.