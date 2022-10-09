ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (228-й день) | Ракетный обстрел Запорожья, СМИ: за взрывом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы

New York Times: за взрывом на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы. Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил журналистам New York Times, что взрыв на Крымском мосту был организован украинскими спецслужбами, пишет газета. Он комментировал взрыв на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение диверсии, сообщило издание.

Последствия ракетного обстрела Запорожья. В ночь на 9 октября российская авиация выпустила 12 ракет по городу Запорожье. По предварительным данным украинских властей, повреждены 50 многоэтажных зданий. Один девятиэтажный жилой дом частично разрушен — один из его подъездов полностью уничтожен. По информации Запорожской областной военной администрации, количество жертв ночного ракетного удара по Запорожье выросло до 13 человек, а количество госпитализированных раненых - до 60.

Минувшей ночью российские войска обстреляли Никопольский район, выпустив около 70 снарядов, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. „Били из „Градов“ и тяжелой артиллерии по городам и селам Марганецкой и Никопольской общин“, - написал он в телеграм-канале, добавив, что, по предварительным данным, люди не пострадали. „В Никополе повреждено несколько частных домов, парковка, аптека, несколько магазинов, малярная мастерская и агропредприятие. Сгорели три автомобиля, девять повреждены обстрелом. Оборвана линия электропередач“, - также сообщил Резниченко.

Словакия „ко дню рождения Путина“ передала Украине еще две гаубицы „Zuzana 2“. Министр обороны Словакии Ярослав Над сообщил в „Твиттере“, что Украине передали еще две новые гаубицы „Zuzana 2“. „Чтобы отметить его 70-летие, мы передали агрессору Путину еще один подарок. Еще две новые гаубицы „Zuzana 2“ уже в Украине“, - написал он.

С 7 утра по местному времени россияне начали массированный обстрел приграничных районов Сумщины, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий. „Повреждены частные дома и инфраструктурные объекты. Детали уточняются, пострадавших среди людей предварительно нет“, - сообщил Дмитрий Живицкий, добавив, что зафиксировано „более 50 приходов“. По его словам, российские войска обстреливают Сумскую область из РСЗО и САУ.

Украинские войска освободили село Стельмаховка Коломыйчицкой сельской общины Сватовского района Луганской области, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. После окружения и освобождения города Лимана украинские войска продолжили наступление на севере Луганской области, которое развивается в общем направлении городов Сватово в северной части этой территории и Кременная, которая расположена южнее. Города соединяет шоссе и река Красная. Где именно проходит линия обороны российской армии, по открытым источникам установить трудно. Судя по карте сервиса Liveuamap, российские войска держат оборону в нескольких километрах западнее шоссе R66.

Повреждение Крымского моста, соединяющего Краснодарский край России с аннексированным украинским полуостровом, усугубит проблемы ВС РФ с логистикой в Украине. Такое мнение высказал в интервью DW бывший командующий войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в воскресенье.