Сборная Эстонии по футболу снова сыграет с Бельгией в отборочном этапе чемпионата Европы

В жеребьевке квалификации Евро-2024 приняло участие 53 национальных сборных. Сборная Германия, как хозяин финального турнира, автоматически попадет на континентальное первенство.

Сборная Эстонии сыграет в группе F, куда также попали сборные: Бельгии, Австрии, Швеции и Азербайджана

Результаты жеребьёвки отборочного турнира Евро-2024:

Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.

Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.

Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдова.

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

Победители и обладатели вторых мест в группах выйдут в финальную стадию Евро-2024. Обладатели трех последних из 24 путевок определятся в стыковых матчах, участники которых станут известны по итогам Лиги наций-2022/23.

Сборная России пропустит ближайший Чемпионат Европы, так команду не допустили к жеребьевке Евро-2024 из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Сборная Беларуси в квалификации на ЧЕ сыграет. Однако Украина с ней не сыграет, так как УЕФА решили развести эти сборные во время жеребьевки.







