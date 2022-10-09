Эстонские волейболисты стали чемпионами мира среди ветеранов

Эстония обыграла Португалию 2:0 в своей подгруппе, но уступила Германии 0:2. В полуфинале им удалось обыграть действующих чемпионов мира Панаму 2:0, а в финале обыграли очень сильную сборную Германию 2:0, об этом сообщает volley.ee.

Кулдар Мяннилаан, связной игрок сборной Эстонии, сказал, что чем больше было сыграно игр, тем лучше складывались дела. „Первые игры были очень тяжелыми. На турнире мы играли старым добрым мячом „Гала“, к которому нужно было привыкнуть. По ходу соревнований развивалась и стратегия, и дух“, — прокомментировал Кулдар успешно завершившийся турнир.

В финале эстонские волейболисты добились успеха благодаря смекалке и ловкости. „В финале в невероятной игре мы обыграли сборную Германии, в состав которой играют бывшие игроки из ведущих европейских лиг, чей средний рост значительно превышал наш“, — добавил Мяннилаан.

Состав эстонской команды: Кулдар Мяннилаан, Маргус Пийк, Янно Йыэла, Харри Рандма, Тармо Салонг, Таймо Трейманн, Каарел Таммару, Прийт Пуусте, Арис Мулд. Команда признала Прийта Пуусте лучшим игроком.