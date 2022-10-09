NYT: взрыв на Крымском мосту организовали украинские спецслужбы

В материале сказано, что организаторы теракта прежде всего рассматривали переправу как основной маршрут для снабжения Крыма и российской военной группировки в зоне спецоперации.

„Высокопоставленный украинский чиновник подтвердил российские сообщения о том, что за нападением стоит Украина. Чиновник на условиях анонимности из-за запрета правительства на обсуждение взрыва добавил, что спецслужбы Украины организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, который ехал по мосту“, — говорится в статье .

19-километровый мост, ставший самым длинным в Европе, соединяет Краснодарский край России с Крымом, который был оккупирован и аннексирован Россией в 2014 году. Согласно официально версии России, открытие моста знаменует физическое „объединение“ Крыма с материковой частью России.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело и установил личность водителя, которому принадлежал подорвавшийся грузовик, по месту его жительства прошли обыски. По предварительным данным, мужчина получил заказ через интернет на перевозку удобрений и не был в курсе планируемого взрыва.