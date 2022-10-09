По меньшей мере 12 человек погибли после ночного удара по Запорожью

По данным главы Запорожской областной администрации Александра Старуха, погибли 12 человек. Ранее сообщалось о 17 погибших. По его данным, еще 49 человек пострадали, среди них шесть детей.

„Сегодня ночью враг применял тактическую авиацию для ракетного удара по областному центру. По предварительной информации, самолеты выпустили по Запорожью 12 ракет. Большинство ракет попали в жилые многоэтажные и частные дома в одном из районов Запорожья. Частично разрушен 9-этажный дом. Разрушены пять частных домов. Поражены объекты инфраструктуры. Повреждены 20 автомобилей“, - написал он.

Президент Владимир Зеленский также отреагировал на ночные удары по Запорожью.

„Снова Запорожье. Снова беспощадные удары по мирным людям. В жилые дома, прямо посреди ночи. Уже сейчас известно о 12 погибших. 49 пострадавших в больнице, из них 6 детей“, - написал он в телеграм-канале.

По сообщениям местных властей, пострадли многоэтажные жилые дома, у одного из них взрывом выбит целиком подъезд. Какже разрушено пять домов частного сектора и не менее 40 - пострадали. В городе ведётся разбор завалов и тушение пожаров.