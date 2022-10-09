Новости Эстонии
09.10.2022, 08:29

Сегодня на Штромке состоится ярмарка и концерт

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Sügislaat Tondiloo pargis
Sügislaat Tondiloo pargis
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

В воскресенье, 9 октября в Пыхья-Таллинне в прибрежном парке на Штромке состоится Большая осенняя ярмарка и концерт.

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, гостей ярмарки ждет богатый выбор товаров и интересная культурная программа. „9 октября с 10 до 16 часов около семидесяти продавцов предложат хуторские продукты, рыбу, одежду, сладости и игрушки. На ярмарке можно будет закупить на зиму картофель, мед, лук, грибы, клюкву и чеснок - все, что зимой поддерживает здоровье. В 12 начнется концерт, на сцену выйдут Сергей Маасин, Анне Калинен, Йоханна Рандманн и JJ-Street Tantsukool“, - сказала Пихлап.

Большая Осенняя Пыхья-Таллиннская ярмарка состоится 9 октября с 10 до 16 часов в прибрежном парке на Штромке. Концерт пройдет с 12 до 16 часов. Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.

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