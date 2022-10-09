Сегодня на Штромке состоится ярмарка и концерт

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, гостей ярмарки ждет богатый выбор товаров и интересная культурная программа. „9 октября с 10 до 16 часов около семидесяти продавцов предложат хуторские продукты, рыбу, одежду, сладости и игрушки. На ярмарке можно будет закупить на зиму картофель, мед, лук, грибы, клюкву и чеснок - все, что зимой поддерживает здоровье. В 12 начнется концерт, на сцену выйдут Сергей Маасин, Анне Калинен, Йоханна Рандманн и JJ-Street Tantsukool“, - сказала Пихлап.