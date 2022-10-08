ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (227-й день) | Взрыв на Крымском мосту. Новый командующий российскими войсками в Украине
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Командующим российскими войсками на войне с Украиной назначен генерал Cергей Суровикин (1966 года рождения). Как сообщает ТАСС, Суровикин с 2017 года командует военно-воздушными силами России. С марта 2017 года он возглавлял группировку российских войск в Сирии. Более подробная биография - ЗДЕСЬ.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии заявил, что в результате обстрелов в субботу Запорожская АЭС лишилась единственного внешнего источника энергоснабжения, что представляет большую опасность. "Возобновление обстрелов, поразивших единственный источник внешнего электроснабжения станции, является крайне безответственным. Запорожская атомная электростанция должна быть защищена“, - сказано в сообщении главы МАГАГТЭ.
Как сообщает МАГАТЭ, теперь атомная станция сможет получать энергию для охлаждения реактора только из аварийных дизельных генераторов. В каждом из этих генераторов достаточно топлива как минимум на десять дней. Инженеры ЗАЭС начали работы по ремонту поврежденной линии электропередачи, пишет BBC.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен „в скором времени“ отправиться в Москву и Украину, чтобы согласовать организацию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Заявление об этом опубликовано на сайте МАГАТЭ. По словам Гросси, возобновление обстрелов, из-за которых утром 8 октября станция оказалась полностью обесточена, „крайне безответственно“. Он назвал решение об организации зоны безопасности вокруг станции „абсолютным и неотложным императивом“, пишет Deutsche Welle.
Российские военные нанесли ракетный удар по жилому району в городе Курахово Донецкой области. По его словам, главы областной военной администрации Павла Кириленко, в результате обстрела пострадали как минимум трое человек и оказались повреждены шесть многоэтажных зданий.
* в условиях военных действий мы не можем подтвердить или опровергнуть данную информацию.
Взрывы на оккупированных территориях Украины. Назначенные Россией власти Донецкой области утверждают, что по Иловайску было выпущено шесть ракет РСЗО HIMARS. В телеграм-каналах публикуют видеозаписи мощного пожара. Украинские СМИ пишут, что горит топливный склад железнодорожного транспорта. Кроме того, сообщается о взрыве в Мелитополе Запорожской области. „Неспокойная ночь для оккупантов в Мелитополе! Прозвучал мощный взрыв“, - написал мэр города Иван Федоров. Независимых подтверждений этой информации нет.
* в условиях военных действий мы не можем подтвердить или опровергнуть данную информацию.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле города Грайворон. По словам чиновника, есть разрушения в центре города, но пострадавших среди мирных жителей нет. Кроме того, в результате обстрела повреждены 2 жилых дома на территории хутора Тополи, однако никто не ранен, добавил Гладков.
Оккупационные „власти“ Херсонской области намерены на неопределенный срок вывезти семьи с детьми и пожилых жителей региона в аннексированный Крым, Ростовскую область и Краснодарский край, сообщил назначенный российскими войсками „замглавы администрации“ региона Кирилл Стремоусов в интервью российскому телеканалу „Россия 24“. По его словам, „на время тяжелого периода“ людей „приглашают на отдых“ в эти регионы. РИА „Новости“ указывает, что ранее власти Краснодарского края сообщали о возможности разместить в регионе до десяти тысяч людей из оккупированной Херсонской области, а „администрация“ аннексированного Крыма - до пяти тысяч.
Число жертв обстрела Запорожья достигло 17 человек. Число жертв ракетного удара по Запорожью, произошедшего 6 октября, достигло 17 человек (из них один ребенок, еще один человек умер в больнице), сообщает украинская служба по чрезвычайным ситуациям. По данным ГСЧС, из-под завалов спасены всего 21 человек, из которых 12 госпитализированы. На месте продолжаются поиски людей.
Взрыв на Крымском мосту. Ход основных событий:
06:05 В пресс-службе Крымской железной дороги сообщили, что в „аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив“. По утверждению пресс-службы, в хвосте грузового состава загорелась цистерна с топливом. Локомотив с частью вагонов вывели на станцию Керчь.
07:15 Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков сообщил о возгорании цистерны с топливом на одном из участков Крымского моста. Чиновник уверил, что судоходные арки не повреждены.
07:00 - 08:00 В сети появились первые фотографии и видео, на которых можно увидеть горящие цистерны с топливом и сильные повреждения.
Около 08:55 Национальный антитеррористический комитет России заявил, что "На Крымском мосту загорелись семь цистерн грузового состава в результате подрыва грузовика, два автомобильных пролета моста частично обрушились.
Около 09:00 Путин поручил создать правительственную комиссию по ЧП на Крымском мосту
Крымский мост тушили при помощи вертолета.
09:57 Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем твиттере: "Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, всё украденное должно быть возращено Украине“.
Около 10:00 Всероссийский союз страховщиков оценивает ущерб в 200-500 миллионов рублей.
Около здания мэрии Киева на Крещатике в субботу утром появился большой рисунок пожара на Крымском мосту, сделанный в виде марки. Жители города немедленно начали около него фотографироваться.
Около 13:50 Следственный комитет России сообщает, что в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека. "Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются“, - сказано в телеграм-канале ведомства. О судьбе водителя фуры, взорвавшейся на мосту, в сообщении СК упоминаний нет. Судя по видеозаписям, управлявший грузовиком погиб при взрыве.
Около 10:00 Власти оккупированного Крыма сообщают, что в качестве альтернативы Крымскому мосту, поврежденному в результате пожара, запустят паромную переправу. Однако из-за плохих погодных условий сделать это в полной мере не удалось, запуск планируется на завтра.
Около 12:00-18:00 В сети распространяются видео и фото длинных очередей машин на крымских заправках. Местные "власти“ уверяют, что запасы бензина на полуострове большие и все заправки работают в штатном режиме.
Около 18:00 "Власти“ аннексированного Крыма сообщили о возобновлении движения автотранспорта по уцелевшим после взрыва полосам Крымского моста. По заявлению „губернатора“ Крыма Сергея Аксенова, движение открыто для легковых автомобилей и автобусов „с прохождением полной процедуры осмотра“.
Около 18:15 Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что взрыв на мосту через Керченский пролив стал результатом внутреннего конфликта среди российских ведомств. „Это конкретное материальное проявление конфликта между ФСБ/ЧВК с одной стороны и Минобороны/Генерального штаба РФ с другой… Фура по всем признакам заехала на мост со стороны РФ. Так что ответы нужно искать именно в России. Логистика подрыва, синхронизация с топливным эшелоном, объем уничтоженного дорожного полотна - все это четко указывает на российский след“, - заявил Подоляк в комментарии изданию Meduza
Около 19:00 Путин возложил на ФСБ полномочия по организации защиты Крымского моста. Ни каких официальных обращений к россиянам Владимир Путин не делал.
Компания „Гранд Сервис Экспресс“, осуществляющая пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом, объявила, что из Симферополя и Севастополя отправились первые поезда, которые пройдут по Крымскому мосту, пишет Meduza. Также перевозчик объявил о возобновлении продажи билетов 8 и 9 октября на поезда в Крым и из Крыма. После взрыва продажа билетов была приостановлена, сообщает „Интерфакс“.
Около 21:00 Владимир Зеленский в обращении в Инстаграме: "Сегодня на территории нашего государства был неплохой и в большей степени солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнце. К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло. Но какими бы ни были тучи — украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее — солнечное. Это будущее без оккупантов. На всей нашей территории…“