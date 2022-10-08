ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (227-й день) | Взрыв на Крымском мосту. Новый командующий российскими войсками в Украине

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии заявил, что в результате обстрелов в субботу Запорожская АЭС лишилась единственного внешнего источника энергоснабжения, что представляет большую опасность. "Возобновление обстрелов, поразивших единственный источник внешнего электроснабжения станции, является крайне безответственным. Запорожская атомная электростанция должна быть защищена“, - сказано в сообщении главы МАГАГТЭ.

Как сообщает МАГАТЭ, теперь атомная станция сможет получать энергию для охлаждения реактора только из аварийных дизельных генераторов. В каждом из этих генераторов достаточно топлива как минимум на десять дней. Инженеры ЗАЭС начали работы по ремонту поврежденной линии электропередачи, пишет BBC.