Военный дневник
08.10.2022, 21:36

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (227-й день) | Взрыв на Крымском мосту. Новый командующий российскими войсками в Украине

 
ФОТО: Scanpix

Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.

  • Командующим российскими войсками на войне с Украиной назначен генерал Cергей Суровикин (1966 года рождения). Как сообщает ТАСС, Суровикин с 2017 года командует военно-воздушными силами России. С марта 2017 года он возглавлял группировку российских войск в Сирии. Более подробная биография - ЗДЕСЬ.

  • Глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии заявил, что в результате обстрелов в субботу Запорожская АЭС лишилась единственного внешнего источника энергоснабжения, что представляет большую опасность. "Возобновление обстрелов, поразивших единственный источник внешнего электроснабжения станции, является крайне безответственным. Запорожская атомная электростанция должна быть защищена“, - сказано в сообщении главы МАГАГТЭ.

    Как сообщает МАГАТЭ, теперь атомная станция сможет получать энергию для охлаждения реактора только из аварийных дизельных генераторов. В каждом из этих генераторов достаточно топлива как минимум на десять дней. Инженеры ЗАЭС начали работы по ремонту поврежденной линии электропередачи, пишет BBC.

  • Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен „в скором времени“ отправиться в Москву и Украину, чтобы согласовать организацию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Заявление об этом опубликовано на сайте МАГАТЭ. По словам Гросси, возобновление обстрелов, из-за которых утром 8 октября станция оказалась полностью обесточена, „крайне безответственно“. Он назвал решение об организации зоны безопасности вокруг станции „абсолютным и неотложным императивом“, пишет Deutsche Welle.

  • Российские военные нанесли ракетный удар по жилому району в городе Курахово Донецкой области. По его словам, главы областной военной администрации Павла Кириленко, в результате обстрела пострадали как минимум трое человек и оказались повреждены шесть многоэтажных зданий.
    * в условиях военных действий мы не можем подтвердить или опровергнуть данную информацию.

  • Взрывы на оккупированных территориях Украины. Назначенные Россией власти Донецкой области утверждают, что по Иловайску было выпущено шесть ракет РСЗО HIMARS. В телеграм-каналах публикуют видеозаписи мощного пожара. Украинские СМИ пишут, что горит топливный склад железнодорожного транспорта. Кроме того, сообщается о взрыве в Мелитополе Запорожской области. „Неспокойная ночь для оккупантов в Мелитополе! Прозвучал мощный взрыв“, - написал мэр города Иван Федоров. Независимых подтверждений этой информации нет.
    * в условиях военных действий мы не можем подтвердить или опровергнуть данную информацию.

  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле города Грайворон. По словам чиновника, есть разрушения в центре города, но пострадавших среди мирных жителей нет. Кроме того, в результате обстрела повреждены 2 жилых дома на территории хутора Тополи, однако никто не ранен, добавил Гладков.

  • Оккупационные „власти“ Херсонской области намерены на неопределенный срок вывезти семьи с детьми и пожилых жителей региона в аннексированный Крым, Ростовскую область и Краснодарский край, сообщил назначенный российскими войсками „замглавы администрации“ региона Кирилл Стремоусов в интервью российскому телеканалу „Россия 24“. По его словам, „на время тяжелого периода“ людей „приглашают на отдых“ в эти регионы. РИА „Новости“ указывает, что ранее власти Краснодарского края сообщали о возможности разместить в регионе до десяти тысяч людей из оккупированной Херсонской области, а „администрация“ аннексированного Крыма - до пяти тысяч.

  • Число жертв обстрела Запорожья достигло 17 человек. Число жертв ракетного удара по Запорожью, произошедшего 6 октября, достигло 17 человек (из них один ребенок, еще один человек умер в больнице), сообщает украинская служба по чрезвычайным ситуациям. По данным ГСЧС, из-под завалов спасены всего 21 человек, из которых 12 госпитализированы. На месте продолжаются поиски людей.

    Взрыв на Крымском мосту. Ход основных событий:

  • 06:05 В пресс-службе Крымской железной дороги сообщили, что в „аппаратура показала ложную занятость на ж/д путях на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив“. По утверждению пресс-службы, в хвосте грузового состава загорелась цистерна с топливом. Локомотив с частью вагонов вывели на станцию Керчь.

  • 07:15 Советник главы аннексированного Крыма Олег Крючков сообщил о возгорании цистерны с топливом на одном из участков Крымского моста. Чиновник уверил, что судоходные арки не повреждены.

  • 07:00 - 08:00 В сети появились первые фотографии и видео, на которых можно увидеть горящие цистерны с топливом и сильные повреждения.

  • Около 08:55 Национальный антитеррористический комитет России заявил, что "На Крымском мосту загорелись семь цистерн грузового состава в результате подрыва грузовика, два автомобильных пролета моста частично обрушились.

  • Около 09:00 Путин поручил создать правительственную комиссию по ЧП на Крымском мосту

  • Крымский мост тушили при помощи вертолета.

  • 09:57 Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем твиттере: "Крым, мост, начало. Всё незаконное должно быть разрушено, всё украденное должно быть возращено Украине“.

  • Около 10:00 Всероссийский союз страховщиков оценивает ущерб в 200-500 миллионов рублей.

  • Около здания мэрии Киева на Крещатике в субботу утром появился большой рисунок пожара на Крымском мосту, сделанный в виде марки. Жители города немедленно начали около него фотографироваться.

  • Около 13:50 Следственный комитет России сообщает, что в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека. "Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших - мужчины и женщины, их личности устанавливаются“, - сказано в телеграм-канале ведомства. О судьбе водителя фуры, взорвавшейся на мосту, в сообщении СК упоминаний нет. Судя по видеозаписям, управлявший грузовиком погиб при взрыве.

  • Около 10:00 Власти оккупированного Крыма сообщают, что в качестве альтернативы Крымскому мосту, поврежденному в результате пожара, запустят паромную переправу. Однако из-за плохих погодных условий сделать это в полной мере не удалось, запуск планируется на завтра.

  • Около 12:00-18:00 В сети распространяются видео и фото длинных очередей машин на крымских заправках. Местные "власти“ уверяют, что запасы бензина на полуострове большие и все заправки работают в штатном режиме.

  • Около 18:00 "Власти“ аннексированного Крыма сообщили о возобновлении движения автотранспорта по уцелевшим после взрыва полосам Крымского моста. По заявлению „губернатора“ Крыма Сергея Аксенова, движение открыто для легковых автомобилей и автобусов „с прохождением полной процедуры осмотра“.

  • Около 18:15 Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что взрыв на мосту через Керченский пролив стал результатом внутреннего конфликта среди российских ведомств. „Это конкретное материальное проявление конфликта между ФСБ/ЧВК с одной стороны и Минобороны/Генерального штаба РФ с другой… Фура по всем признакам заехала на мост со стороны РФ. Так что ответы нужно искать именно в России. Логистика подрыва, синхронизация с топливным эшелоном, объем уничтоженного дорожного полотна - все это четко указывает на российский след“, - заявил Подоляк в комментарии изданию Meduza

  • Около 19:00 Путин возложил на ФСБ полномочия по организации защиты Крымского моста. Ни каких официальных обращений к россиянам Владимир Путин не делал.

  • Компания „Гранд Сервис Экспресс“, осуществляющая пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом, объявила, что из Симферополя и Севастополя отправились первые поезда, которые пройдут по Крымскому мосту, пишет Meduza. Также перевозчик объявил о возобновлении продажи билетов 8 и 9 октября на поезда в Крым и из Крыма. После взрыва продажа билетов была приостановлена, сообщает „Интерфакс“.

  • Около 21:00 Владимир Зеленский в обращении в Инстаграме: "Сегодня на территории нашего государства был неплохой и в большей степени солнечный день. На значительной территории около 20 градусов тепла и солнце. К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя и тоже тепло. Но какими бы ни были тучи — украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее — солнечное. Это будущее без оккупантов. На всей нашей территории…“

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