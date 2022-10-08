Власти аннексированного Крыма заявили о возобновлении движения по Крымскому мосту. Проезд фур пока запрещен

Как сообщил в своем телеграм-канале глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов, автомобили и автобусы запустили по неповрежденной ветке автомобильной части моста (на Крымском мосту автомобили и поезда движутся в разных направлениях по независимым веткам), пишет Meduza.

Как подчеркнул Аксенов, автотранспорту перед въездом на мост надо проходить „полную процедуру осмотра“.

Фуры на Крымский мост пока не пропускают. Водителей, написал Аксенов, просят выбирать маршрут, „используя Керченскую паромную переправу“. Паромы собираются запустить вечером 8 октября.

Компания „Гранд Сервис Экспресс“, осуществляющая пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом, объявила, что из Симферополя и Севастополя отправились первые поезда, которые пройдут по Крымскому мосту. Также, сообщает „Интерфакс“, перевозчик объявил о возобновлении продажи билетов 8 и 9 октября на поезда в Крым и из Крыма. После взрыва продажа билетов была приостановлена.