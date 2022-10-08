Другие виды
08.10.2022, 20:27

Представители Эстонии стали чемпионами мира по спиннинговой ловле

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Eestlased MM-võistlustel
Eestlased MM-võistlustel
ФОТО: Eesti Spinninguspordi Liit/ | Erakogu

Представители Эстонии стали чемпионами мира по спиннинговой ловле на соревнованиях в Чехии, сообщила Эстонская ассоциация спиннингового спорта.

„Маленькая Эстония сделала это снова. Завоевала медаль на ЧМ! Первое место в командном выступлении и вишенка на торте - первое и третье место в личном зачете! Поздравляем!“ — говорится на странице ассоциации в Facebook.

Чемпионами мира стали: Денис Манов, Роман Яковлев, Александр Андрусенко, Лехар Леэтсар, Андрус Кепп, Райго Падар и Иво Сётот.

За Эстонией следуют Литва, Венгрия, Франция, Польша и Украина.

Райго Падар и Иво Сётт завоевали золотую медаль в парном разряде, Александр Андрусенко и Лехар Леэтсаар взяли бронзу.

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