08.10.2022, 20:27
Представители Эстонии стали чемпионами мира по спиннинговой ловле(6)
ФОТО: | Erakogu
Представители Эстонии стали чемпионами мира по спиннинговой ловле на соревнованиях в Чехии, сообщила Эстонская ассоциация спиннингового спорта.
„Маленькая Эстония сделала это снова. Завоевала медаль на ЧМ! Первое место в командном выступлении и вишенка на торте - первое и третье место в личном зачете! Поздравляем!“ — говорится на странице ассоциации в Facebook.
Чемпионами мира стали: Денис Манов, Роман Яковлев, Александр Андрусенко, Лехар Леэтсар, Андрус Кепп, Райго Падар и Иво Сётот.
За Эстонией следуют Литва, Венгрия, Франция, Польша и Украина.
Райго Падар и Иво Сётт завоевали золотую медаль в парном разряде, Александр Андрусенко и Лехар Леэтсаар взяли бронзу.