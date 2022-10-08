В Нарве наградили победителей конкурса "Учитель года 2022"

В этом году в конкурсе „Учитель года“ приняли участие 18 педагогов в 6 номинациях. Звание „Учитель года 2022“ получила Наталья Емельянова - учитель математики Нарвского Языкового лицея. В номинации „Лучший учитель - друг детей“ победу одержала Елена Боровкова - логопед Нарвского детского сада Potsataja. Победителем в номинации „Лучший учитель-лидер“ стала Ольга Зимина - учитель математики Нарвской Ваналиннаской государственной школы. Лучшими творческими учителями признали Cветлану Войтенко - педагога по вокалу и хоровому дирижированию Нарвской музыкальной школы и учителя биологии Нарвской Пяхклимяэской гимназии - Елену Цывареву . В номинации „Лучший учитель, использующий инфотехнологии“ победила Елена Бочкова -педагог Нарвского детского сада Tareke. В номинации „Лучший учитель-ментор“ победу одержала Елена Старшова - учитель рукоделия и домоводства Нарвской Солдинаской гимназии.

„Поздравляем всех победителей и номинантов конкурса „Учитель года 2022“. Особенную радость вызывает то, что сегодня на сцене рядом с опытными учителями мы отмечаем и „молодых“ учителей. Я уверена, что каждый учитель в любой школе уже победитель, как для своих учеников, так и для руководства, ведь — это не просто профессия — это призвание и образ жизни, требующий полной отдачи двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. Спасибо всем учителям за бесценный труд, профессионализм, терпение и мудрость“ - сказала мэр города Нарвы Катри Райк.