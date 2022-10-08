"Шедевр диверсии“. Как могли организовать взрыв на Крымском мосту и чем он грозит

Однако на мосту, по крайней мере официально, действует строгая система безопасности. Любой грузовик, въезжающий на Крымский мост, проверяется на наличие взрывчатки. На въездах размещены стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035, проверяющие машины на наличие взрывчатых веществ. Проверкой занимается ФГУП „Управление ведомственной охраны минтранса России“ - у него есть госконтракт на охрану моста стоимостью десятки миллионов рублей в год.

Официальная российская версия произошедшего заявляет, что на мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн поезда и к частичному обрушению двух автомобильных пролетов, говорится в заявлении Национального антитеррористического комитета России.

Генерал австралийской армии в отставке Мик Райан написал в своем „Твиттере“ , что для подобного обрушения моста необходимо много взрывчатки - несколько человек не смогли бы принести столько на себе. Для этого также потребовался хорошо продуманный план взрыва, отмечает эксперт, поскольку железобетонные мосты - самые устойчивые из всех. „Несколько грузовиков или ракет/бомб смогли бы достичь этой цели, если их точно направить в нужные участки моста“, - считает Райан.

По мнению эксперта, причиной взрыва могла стать „атака снизу“ моста. Он предполагает, что взрывы на автомобильном мосту и железнодорожных путях „были инициированы почти одновременно с помощью кодированной радиокоманды“.

Старший эксперт по взрывчатым веществам британской армии в отставке называет подрыв Керченского моста „шедевром тайной диверсии“. „Отсутствие явных взрывных/осколочных повреждений на дорожном полотне говорит о том, что авиационное оружие не применялось“, - отметил он в разговоре с корреспондентом Би-би-си Полом Адамсом.

Украина официально не заявляла о своей причастности к этому взрыву. Однако его прокомментировал в своем „Твиттере“ советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк: „Крым, мост, начало. Все незаконное должно быть разрушено, все украденное - возвращено Украине, все российское оккупационное - изгнано“.

Российские власти заявили, что причиной происшествия стал взрыв автомобиля. Следственный комитет сообщил, что его сотрудники установили данные о собственнике машины. Погибли три человека - по данным российских следователей, это „предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком“.

Безусловно, у Крымского моста есть ряд важных преимуществ перед другими маршрутами военных поставок. В первую очередь это связано с особенностями военной логистики, доставшейся российской армии в наследство от советской, а именно - огромной роли, отводимой в организации снабжения войск железнодорожным маршрутам. В отличие от других армий мира, в России существует даже особый род войск - железнодорожные войска.

Наземным путем из Ростова-на-Дону через пробитый коридор Донецк-Мелитополь и далее на Новую Каховку и Херсон.

Крымский мост для России - важная логистическая цепочка, хотя далеко не единственная. Помимо моста, снабжение военных группировок в Крыму и на захваченных территориях Запорожья и Херсонщины осуществляется еще как минимум тремя путями.

Военные перемещения по Крымскому мосту стали обыденностью после 2018 года, когда была открыта автомобильная часть моста, и после 2019-го, когда заработала его железнодорожная часть. 22 февраля, накануне российского военного вторжения в Украину, очевидцы фиксировали массовые переброски по мосту военной техники в Крым.

Этот же ФГУП охранял аэродром в Таганроге, где стоял на ремонте Ил-80 - один из из самых секретных военных самолетов России, предназначенный для управления войсками в случае ядерного конфликта (эксперты прозвали его „самолетом Судного дня“). В декабре 2020 года выяснилось, что кто-то проник в самолет и похитил секретное оборудование на сумму более 2,5 млн рублей. Виновными в краже были признаны и осуждены безработный житель Таганрога и его сообщник.

Тем не менее, Россия очень трепетно относилась к безопасности Крымского моста - его охраняли и с суши, и с моря, и с воздуха. Мост напичкан специальными инженерными заграждениями, видеокамерами круглосуточного наблюдения, радиотехническими средствами, гидроакустическими системами и средствами ПВО. Сообщалось о круглосуточном дежурстве российских военных и сотрудников спецслужб, спецчастей Черноморского флота, в том числе боевых пловцов и подводников.

Основные логистические проблемы российских войск на юге Украины связаны с эффектом бутылочного горла. Их резервы, запасы военной техники, ГСМ и боеприпасов на территории левого берега Днепра, примыкающего к Крыму, велики, а снабжать правобережную группировку в Херсоне и в районе Берислава приходится малыми партиями - с помощью паромных переправ и забросок вертолетами. Мосты через Днепр и Ингулец разрушены украинской артиллерией, и восстановить их не удается. А ВСУ атакуют по разным направлениям.

Но не стоит переоценивать военное значение Крымского моста в нынешней ситуации, складывающейся на южном фронте Украины. Дело даже не в ущербе, нанесенном мосту (его масштабы еще предстоит выяснить) и не в возможности и сроках его восстановления.

С конца августа, когда наметились перспективы наступления украинской армии на херсонском направлении, поставки российской военной техники через Крымский мост активизировались. 26 и 27 августа через него прошли крупные воинские эшелоны, еще один проследовал в Крым 1 сентября.

Объемы перевозимых по железной дороге грузов настолько высоки, что не требуют постоянного потока. Переброска в Крым военных эшелонов со стороны Краснодарского края фиксируется регулярно, но не ежедневно.

По сравнению с автомобильным, рельсовый транспорт позволяет в сжатые сроки перебрасывать на фронт огромные объемы грузов. В случае железнодорожных поставок через Крым они идут по большей части на Джанкой - транспортный узел на севере полуострова, вблизи перешейка, а оттуда грузы развозятся для снабжения российских группировок, действующих на Херсонском, Криворожском и Запорожском направлениях.

Но как выяснилось, и эта многоуровневая система защиты оказалась уязвимой. Как это часто бывает, беда пришла оттуда, откуда не ждали - как следует из предварительных выводов Национального антитеррористического комитета России, взлетевшая на воздух фура пришла с российской территории.

Как отмечает Гендельман, долгое время обсуждалось, что у Украины нет ракет или других средств воздушного нападения, „чтобы удар имел реальный эффект, кроме пропагандистского“. Также над мостом работает ПВО, замечает Гендельман. „Видимо, решили, что раз такое количество взрывчатых веществ не может долететь, оно может доехать“, - говорит он.

„Остается вопрос координации со взорванным поездом: подловили ли его грузовиком, либо он был взорван отдельно? Это все еще будет установлено, пока еще говорить рано. Но в целом четкая скоординированная операция: подготовка, доставка, организация, проход проверок, срабатывание в нужный момент“, - отмечает Гендельман.

Отрезанные пути военной логистики

Военный эксперт Мик Райан предполагает, что атака на мост может быть частью плана по возвращению Крыма либо же попыткой отвлечь внимание российских военных от других оккупированных областей Украины. Главное последствие взрыва моста - нарушение логистических цепочек поставок, как военных, так и гражданских. Разрушение моста уже спровоцировало проблемы со снабжением, в том числе топливом, отмечает Давид Гендельман.

Российские власти, впрочем, обещают восстановить Крымский мост в сжатые сроки - по некоторым данным, поезда по нему планируют запустить уже в субботу вечером.

Но удержание Мелитополя становится для Москвы еще более важным, считает Райан. „Из-за этого мы можем увидеть российскую передислокацию на юге [Украины], что обнажит другие слабости [России] и возможности для Украины“, - отмечает австралийский генерал.