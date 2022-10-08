Елена Малыгина выиграла парный турнир ITF вместе с россиянкой

В финале занявшие первое место Малыгина и Хромачева обыграли румынско-венгерскую пару Илона Джорджиана Гиороайе (WTA 359) - Ребека Столмар (WTA 597) с результатом 7:6 (3), 6:2.

22-летняя Малыгина выиграла восемь титулов в парном разряде на турнирах ITF, последние три из них — на турнирах W25. Малыгина занимает 303-е место в мировом парном разряде.

В одиночном разряде Малыгина вылетела в четвертьфинале в Созополе, где проиграла 19-летней россиянке Марии Бондаренко (WTA 364) 6:4, 5:7, 1:6. Во втором сете у эстонки было три матчбола.