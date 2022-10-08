Премьер-министр Финляндии: Выход из конфликта – это когда Россия покинет территорию Украины

Перед началом саммита ЕС в Праге премьер-министр Финляндии Санна Марин прокомментировала возможный способ окончания войны в Украине. "Выход из конфликта? Выход из конфликта – это когда Россия покинет территорию Украины. Вот это выход из конфликта. Спасибо“, – сказала она и ушла.

Видео с лаконичным ответом Марин поделился в Твиттере спецкор Yle в Брюсселе Рикхард Хусу. Оно получило десятки тысячи просмотров и репостов по всему миру.

По словам Марин, сейчас в Европе наблюдаются очень тревожные тенденции. Частичная мобилизация и жесткая ядерная риторика указывают на то, что Россия загнана в угол.

"На мой взгляд, все это свидетельствует о том, что Россия проигрывает войну. Она пытается затушевать то обстоятельство, что Украина все дальше оттесняет российские войска и добивается территориальных успехов“, - сказала она.

Также Марин отметила, что Европа должна ответить на угрозы со стороны России, усилив поддержку Украины. По словам премьера, Украине необходимо оказывать как вооруженную, так и финансовую поддержку. Марин подтвердила, что Финляндия готова к дальнейшему ужесточению санкций против России.

В НАТО вместе со Швецией

По словам Марин, Финляндия по-прежнему хочет вступить в НАТО одновременно со Швецией. В то же время Финляндия не может повлиять на то, как страны НАТО ратифицируют договоры о присоединении, отметила она.

Она рассказала, что вчера подняла этот вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Марин и Эрдоган вчера провели переговоры в Праге в преддверии заседания Европейского политического сообщества. Эрдоган заявил, что Турция будет выступать против членства Швеции в НАТО до тех пор, пока требования Турции не будут выполнены.

В настоящее время членство Финляндии и Швеции в НАТО ратифицировали все страны альянса, кроме Турции и Венгрии.